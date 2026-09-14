Produção automóvel em Portugal trava 45% em mês de paragens na Autoeuropa e Mitsubishi Fuso

Portugal produziu um total de 8.976 veículos automóveis durante o mês de agosto de 2026, o que representa uma queda de 45,1% face aos valores registados no mesmo período do ano passado, mostram as estatísticas divulgadas esta segunda-feira pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

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Analisando por categoria, os pesados registaram uma quebra de 99%: só foi produzido um veículo destes em agosto. Por outro lado, foram produzidos 6.591 ligeiros de passageiros, uma descida de 54,7% face ao mesmo mês do ano anterior. Em sentido inverso, a produção de ligeiros de mercadorias aumentou 40,7% para os 2.384 veículos.

Recorde-se que, durante o mês de agosto, a fábrica da Autoeuropa viu a sua produção quase totalmente interrompida, devido às remodelações de modo a preparar a unidade para o fabrico do novo modelo elétrico ID.Every1. Após um período de férias, entre 25 de julho e 16 de agosto, seguiu-se mais uma paragem de uma semana, em lay-off, de 17 a 23 de agosto. A produção na fábrica de Palmela só foi retomada a 24 de agosto.

No mesmo dia foram também retomadas as operações na fábrica da Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE) no Tramagal, depois de um período de redução da atividade, com a produção suspensa durante julho — mês em que 267 trabalhadores foram abrangidos por lay-off, através de redução temporária do horário de trabalho ou suspensão dos contratos –, seguindo-se o encerramento para férias em agosto.

Todas as categorias de veículos em perda até agosto

No acumulado dos primeiros oito meses deste ano saíram 206.782 veículos das fábricas instaladas em Portugal. Tal significa menos 6,3% do que em igual período em 2025. Todas as categorias registaram decréscimos, com os veículos pesados a registarem um decréscimo de 24,9%, os ligeiros de passageiros a descerem 6,3% e os ligeiros de mercadorias com uma quebra de 5,5%.

A quase totalidade — 97,9% — dos veículos fabricados em Portugal entre janeiro e agosto de 2026 tiveram como destino o mercado externo. Em termos de grandes regiões, a Europa mantém-se como mercado líder (93,1%), seguido do mercado africano (2,7%) — liderado pela Tunísia — e da América (1,8%). No ranking de países, a Alemanha (22,1%), França (12,3%), Itália (12,2%) e Turquia (11,1%) ocupam o topo.

No que respeita à montagem, em agosto de 2026, foram montados cinco veículos pesados, uma queda de 44,4% face ao mesmo mês do ano anterior. No entanto, em termos acumulados, os números são positivos, tendo crescido 17,4% para as 182 unidades de veículos pesados. Só este tipo de veículos foi montando em território nacional.

De janeiro a agosto de 2026 foram exportados 74,7 por cento dos veículos montados em Portugal, representando 136 unidades. A Alemanha (85,3%) e a Inglaterra (14,7%) são os únicos destinos destas exportações.