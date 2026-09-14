Prosegur consolida-se, pelo quarto ano consecutivo, entre as empresas mais fiáveis do mundo

A Prosegur foi novamente reconhecida pela revista norte-americana «Newsweek» e pela plataforma Statista no seu ranking das «Empresas Mais Confiáveis do Mundo 2026». Nesta edição, a empresa ficou em 29.º lugar na categoria «Business & Professional Services», sendo a única empresa espanhola presente neste ranking.

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Este reconhecimento, que a Prosegur recebe pelo quarto ano consecutivo, surge no ano em que a empresa celebra cinco décadas de trajetória. «O facto de ser, além disso, a única empresa espanhola reconhecida nesta categoria reforça o valor desta distinção e evidencia o compromisso da Prosegur com a construção e consolidação de relações de confiança com as suas principais partes interessadas, um princípio que constitui parte essencial da sua estratégia global e que tem acompanhado a empresa ao longo dos seus 50 anos de história», salientou.

O ranking das «Empresas Mais Confiáveis do Mundo 2026» procura identificar e valorizar as empresas que geram maior confiança nos 20 países analisados. Para elaborar o estudo, foi realizado um inquérito independente a mais de 65 000 participantes, que avaliaram a fiabilidade e o compromisso das organizações com base em três aspetos fundamentais: clientes, investidores e colaboradores.

Esta análise permitiu reunir um total de 200 000 avaliações. A isto juntou-se um processo de «social listening» e análise de sentimentos, destinado a analisar as menções às empresas no ambiente digital através de diferentes meios e canais de comunicação. Nesta segunda fase, foram registadas mais de 320 000 menções.

A pontuação definitiva do ranking foi obtida através da combinação de ambos os resultados: 80 % corresponderam ao inquérito e 20 % à análise de monitorização das redes sociais. Por fim, as 1 000 empresas que obtiveram as pontuações mais elevadas passaram a integrar o ranking, cuja classificação está estruturada por setores.

Antonio Rubio, secretário-geral e do Conselho de Administração da Prosegur, afirmou que «ser reconhecidos pelo quarto ano consecutivo entre as Empresas Mais Confiáveis do Mundo tem um valor especial no nosso 50.º aniversário. A confiança é a base do nosso propósito de tornar o mundo um lugar mais seguro e o laço que nos une a colaboradores, clientes e investidores. Este reconhecimento motiva-nos a continuar a trabalhar todos os dias para reforçar essa confiança, gerar valor sustentável e encarar com ambição os próximos 50 anos».