Purever vai instalar fábrica na Índia com investimento inicial de 20 milhões

A empresa portuguesa Purever, que nasceu em Nelas e tem sede em Lisboa, vai abrir uma fábrica na Índia com um investimento de cerca de 20 milhões de euros numa primeira fase. O grupo industrial especializado em isolamento técnico, refrigeração e ambientes controlados instalará uma unidade de produção na cidade de Hiderabad, em Telangana.

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A entrada no mercado indiano surge após ter chegado a acordo com a empresa indiana Manaksia Coated Metals & Industries para a criação de uma sociedade conjunta (joint-venture) que permitirá instalar uma fábrica no sul da Índia. A unidade vai fabricar produtos do grupo português para salas limpas e tecnologia, nomeadamente para a área dos semicondutores, farmacêutica, automóvel e data centers.

“A Manaksia é o parceiro ideal para a Purever avançar no mercado indiano, investindo na construção de uma fábrica de raiz que vai permitir o fornecimento dos nossos produtos às inúmeras empresas farmacêuticas e tecnológicas que estão a instalar unidades de negócio na Índia”, afirmou o fundador e CEO da Purever, Luís Coelho Borges, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

Atualmente, a Purever tem oito fábricas – em Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e nos Estados Unidos da América – e centros de projetos em Madrid e em Dublin. Em entrevista ao Jornal de Negócios, o líder da Purever havia revelado os planos para abrir esta unidade de produção na Índia, explicando que era “uma decisão para tomar até ao fim deste ano e para arrancar em 2027”. “Dada a dimensão do país e a região que pode abarcar, temos todo o interesse em fabricar localmente”, disse Luís Coelho Borges.

Fábrica de Atlanta mobiliza primeiros 16 milhões

A Purever, que está a comemorar 25 anos de atividade, informou ainda que completou a primeira fase de investimento na fábrica de Atlanta, nos Estados Unidos, que mobilizou cerca de 16 milhões de euros e que vai permitir a ampliação da capacidade de produção local. O objetivo é “responder ao forte crescimento dos mercados tecnológicos neste importante mercado”, segundo a administração.

No primeiro semestre deste ano, as vendas da Purever aumentaram 24%, para 245 milhões de euros, sendo que só a atividade no mercado do isolamento para a cadeia alimentar ascendeu a 80 milhões de euros. A previsão é que 2026 termine com a faturação na ordem dos 490 milhões de euros, mais 15% do que no ano passado.

“Este crescimento é suportado, essencialmente, pela área da construção de data centers, na Áustria, Irlanda e Finlândia, e também para a eletrificação da indústria automóvel, designadamente as fábricas da Jaguar Land Rover e da Nissan na Grã-Bretanha”, justifica a participada da Draycott, dando ainda como exemplos contratos farmacêuticos em França para a Novo Nordisk, na Irlanda para a AstraZenaca e Eli Lilly, em Portugal para a Hovione, Labesfal e Bluepharma e em Espanha para a Grifols.