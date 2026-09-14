Semapa confirma fusão de holdings das herdeiras de Queiroz Pereira. Sodim passa a controlar 82%

A Semapa comunicou esta segunda-feira à CMVM que as herdeiras de Pedro Queiroz Pereira completaram a fusão das duas holdings através das quais controlam aproximadamente 82% da Semapa, uma participação que tem como principal ativo a papeleira Navigator.

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Como o ECO avançou a 16 de junho, em causa está uma operação de fusão da Cimo por incorporação de todo património na Sodim, sociedades integralmente detidas pelas três filhas do antigo empresário, Filipa, Mafalda e Lua Queiroz Pereira.

“Em resultado da referida fusão, o total de 66.468.323 ações da Semapa representativas de 81,787% do respetivo capital social e inerentes direitos de voto, anteriormente distribuídos por estas duas sociedades, passou a estar na titularidade direta da Sodim, alterando-se assim o título de imputação de direitos de voto a esta sociedade”, lê-se na nota enviada ao regulador dos mercados.

No projeto de fusão, as herdeiras de Queiroz Pereira apontaram ainda que a simplificação da estrutura do grupo vem tornar “mais fácil a gestão das suas atuais participações, direta e indireta, na Semapa”.

Por outro lado, permite obter sinergias através “da racionalização de custos administrativos, nomeadamente os custos associados ao cumprimento das obrigações legais (certificação legal de contas, registos, publicações, cumprimentos de obrigações contabilísticas e fiscais, etc.) e de gestão, uma vez que alguns deles deixarão de existir e outros passarão a estar concentrados” na Sodim.

A holding de investimento fundada no início da década de 1990 por Pedro Queiroz Pereira, falecido em 2018, tem interesses em várias áreas, desde logo no setor do papel através da Navigator (70% do capital), mas também na nutrição animal (ETSA), bicicletas (Triangle), estruturas metálicas (Imedexa) e energia (Utis).

O grupo liderado por Ricardo Pires, que dispõe de mais de mil milhões de euros para investir e está a explorar oportunidades de aquisição na Europa, vendeu a Secil por cerca de 1,4 mil milhões de euros, incluindo dívida, com a mais-valia dessa operação a ‘cimentar’ lucros de 570 milhões no primeiro semestre deste ano.