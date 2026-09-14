Suíça Hagel vai fazer os seguros da banana da Madeira

A seguradora suíça Hagel, que recentemente entrou em Portugal, ganhou o concurso público para os seguros de colheitas de 2.750 agricultores madeirenses que, em conjunto, produzem mais 22 mil toneladas anuais de banana da Madeira.

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A adjudicação foi feita por cerca de 669 mil euros, abaixo do preço base de 713 mil euros definido pela GESBA – Empresa de Gestão do Setor da Banana. A Hagel apresentou a proposta mais baixa, num concurso em que o preço era o critério decisivo, superando as propostas da CA Seguros e da mediadora Atlas MGA.

O preço contratual global corresponde ao produto da multiplicação da taxa comercial de 3% sobre o capital seguro, que atinge 22.307.462 euros, estando válido até 31 de agosto de 2027 – para incluir a Campanha de 2026 – e produz efeitos imediatos.

Depois de quatro concursos falhados no ano passado, o primeiro concurso deste ano promovido pela GESBA, empresa pública pertencente ao Governo Regional, finalmente conseguiu concorrentes e contratar seguros. O modelo regional madeirense estabelece regras estritas que tornam muito difícil a criação de organizações alternativas privadas de produtores, pelo que praticamente todos os bananicultores dependem da GESBA para vender o seu produto.

O pagamento deste seguro será suportado pela GESBA em cerca 200 mil euros cabendo os restantes 469 mil ao programa ao PEPAC (Plano Estratégico da Política Agrícola Comum) 2023-2027.

“O nosso objetivo na Madeira vai além de apresentar uma taxa competitiva”, comentou Filipe Charters, responsável da Hagel em Portugal, “queremos assegurar ao produtor Madeirense um serviço de peritagem técnico, transparente e de resposta rápida no momento em que os acidentes climáticos ocorrem”, disse.

Segundo o responsável da Hagel (sucursal portuguesa da Mútua Suíça de Seguro Contra o Granizo), a empresa já possui uma vasta experiência na cobertura de grandes áreas agrícolas no continente, nomeadamente no setor do tomate de indústria e outras culturas de elevada escala.