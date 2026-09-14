Taxas Euribor renovam máximos de dois anos
Taxas que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa continuam em forte aceleração perante expectativas de subida dos juros por parte do banco central.
As Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação da casa, subiram esta segunda-feira a três, a seis e a 12 meses, nos dois prazos mais longos para novos máximos desde novembro e agosto de 2024, após o Banco Central Europeu (BCE) ter subido as taxas diretoras na quinta-feira.
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- A taxa Euribor a seis meses subiu para 2,936%, mais 0,116 pontos que na sexta-feira e um novo máximo desde novembro de 2024.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também voltou a avançar para 3,312%, mais 0,152 pontos e um novo máximo desde agosto de 2024.
- No mesmo sentido, a Euribor a três meses para 2,664%, mais 0,017 pontos que na sexta-feira.
Na passada quinta-feira, como esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois da manutenção das mesmas em julho. Foi a segunda subida realizada este ano.
A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 28 e 29 de outubro em Frankfurt.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
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