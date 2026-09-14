Tensão entre Flixbus e Grupo Barraqueiro estende-se a Peniche. Alemães mudam de paragem

Envolvidas num diferendo com epicentro no Terminal de Sete Rios, em Lisboa, a Flixbus e o grupo Barraqueiro, detentor da Rede Nacional de Expressos, têm um novo ponto de discórdia. Nesta segunda-feira, a operadora da região do Oeste, num território que vai da Lourinhã à Nazaré, anunciou que “a FlixBus comunicou à Rodoviária do Oeste que deixará de operar no terminal de Peniche a partir de 14 de setembro, numa decisão exclusivamente da sua responsabilidade e comunicada formalmente à gestora do terminal por email”. Este foi enviado “a 4 de setembro de 2026”, ou seja, há dez dias.

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Para a empresa portuguesa, levantam-se questões de segurança e “impacto na qualidade de serviço e no equilíbrio económico na rede pública” da Comunidade Intermunicipal do Oeste. “Esta decisão gerará sobreposição de serviços, afetará a pontualidade e criará constrangimentos operacionais e de segurança no embarque e desembarque de passageiros“, assegura o comunicado divulgado nesta segunda-feira.

A Rodoviária do Oeste informa que a Flixbus tem “permissão de acesso ao terminal de Peniche desde junho de 2022” e que ali realizava até agora “oito horários regulares diários”. Dizendo-se “surpreendidos com a decisão unilateral de substituir o terminal rodoviário, onde a operação sempre decorreu de forma estável e eficiente, pela utilização da Paragem do Tribunal“, os responsáveis da transportadora do grupo Barraqueiro asseguram, no mesmo comunicado, não ter havido articulação prévia e deixam um “alerta:

"A Rodoviária do Oeste lamenta esta opção, tomada sem articulação prévia, e alerta para o facto de a paragem agora designada registar já uma elevada ocupação, acolhendo carreiras urbanas e interurbanas da rede pública da OesteCIM, incluindo serviços escolares, intermunicipais e ligações a Lisboa, num total de 117 toques em dia útil.”

O ECO/Local Online tentou contactar a Flixbus para esclarecimentos relativos a esta alteração, mas sem sucesso, até à hora de publicação desta notícia. No site da empresa, o endereço indicado para a paragem de Peniche continua a ser o do terminal, mas com um alerta, em inglês, para a alteração de endereço, a partir desta segunda-feira, para o Largo do Tribunal Judicial, Avenida Papa Paulo VI.