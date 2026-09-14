Zurich conclui aquisição da Beazley a 1 de outubro

A oferta pública de aquisição da seguradora britânica Beazley pelo suíço Zurich Insurance Group já recebeu a aprovação necessária dos reguladores. A operação, avaliada em 8,2 mil milhões de libras (cerca de 9,7 mil milhões de euros) e realizada integralmente em dinheiro, é mais um passo para a conclusão definitiva do negócio a 1 de outubro, de acordo com a seguradora suíça.

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Após o cumprimento dos requisitos regulatórios previstos no documento do acordo, agora a transação entra na sua fase final de validação legal. A audição em tribunal está agendada já para o dia 22 de setembro, onde se aguarda a homologação da operação.

O calendário prevê que o último dia de negociação e registo de transferências das ações da Beazley na Bolsa de Londres decorra a 30 de setembro. A 1 de outubro (data de efetividade do negócio) as transações em bolsa serão suspensas, concretizando-se a integração na Zurich. O cancelamento definitivo da admissão à cotação ocorrerá a 2 de outubro, tendo a Zurich até ao dia 15 de outubro para liquidar o pagamento da contrapartida aos acionistas.

Paralelamente, a Beazley e a Zurich assinaram um acordo de transferência de dados a 11 de setembro. A medida visa assegurar a conformidade com a legislação de proteção de dados e acelerar o planeamento operacional para a integração pós-conclusão.

A Beazley aceitou a proposta da Zurich em fevereiro deste ano, como ECOseguros já havia noticiado, depois de sucessivas propostas recusadas.