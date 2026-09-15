Allianz Brasil tem portuguesa como nova superintendente de marketing
Ana Quintela é a nova superintendente de Marketing da Allianz Seguros no Brasil, depois de ter passado pela Zurich em Portugal e no Brasil.
A Allianz Brasil, nomeou Ana Quintela como nova Superintendente de Marketing. Reportará diretamente a Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing.
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Com carreira em Portugal e no Brasil, Quintela ocupou o cargo de CMO & Head of Communication na Zurich, em Lisboa. Foi também Head of Marketing and Communications na Zurich Brasil. Desde agosto de 2024, ocupava o cargo de gerente de Comunicação e Marketing para a América Latina na Allianz Commercial, em São Paulo.
Ana Quintela anunciou: “Depois de uma experiência regional muito especial, abraço um novo desafio, voltando o meu foco para o mercado brasileiro”.
Esta nomeação ocorre durante a implementação do plano de transformação da Allianz Brasil, que foi iniciado em 2024.
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