BPP ainda espera para pagar 80 milhões a credores, mas já admite mais reembolsos
Credores do falido BPP continuam a aguardar que tribunal valide distribuição parcial de 8,4%, mas BPP já admite que pode haver pagamentos adicionais no futuro.
Cerca de 16 anos após o seu fim, a liquidação do Banco Privado Português (BPP) continua a aguardar que o tribunal valide o ressarcimento proposto, correspondente a 8,4% dos créditos devidos aos mais de cinco mil credores comuns. Apesar de ainda estar a aguardar autorização para reembolsar cerca de 80 milhões, o responsável pelo processo já admite que pode haver pagamentos adicionais no futuro, noticia o Público.
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“O BPP continua a aguardar que o tribunal autorize o pagamento proposto”, adiantaram ao Público os responsáveis pela liquidação do BPP. Segundo o jornal, deixa de existir a comissão liquidatária liderada por Manuel Mendes Paulo para passar apenas a ser um liquidatário, o próprio Manuel Mendes Paulo, a conduzir os destinos da instituição. Conforme noticiou o ECO, em julho a comissão liquidatária do banco falido em 2010 adiantou que “se encontram reunidas as condições para se proceder a rateios parciais a credores comuns”, propondo o pagamento de 80 milhões de euros aos credores comuns, correspondendo a cerca de 8,4% do total dos créditos reconhecidos.
A liquidação do património do BPP gerou até agora cerca de 436 milhões de euros de liquidez. Deste valor retiraram-se cerca de 15 milhões para despesas e pagou-se a credores garantidos e privilegiados, diretamente pela massa insolvente, cerca de 341 milhões de euros. Sobram, então, cerca de 79 milhões de euros que a comissão propõe pagar através de um rateio parcial a aproximadamente 5.600 credores comuns e a quem foram reconhecidos pelo tribunal um montante de 944 milhões de euros, a título de capital — valor que já se encontra deduzido dos montantes pagos pelo Fundo de Garantia de Depósitos e Sistema de Indemnização aos Investidores.
Mas os pagamentos poderão ser superiores. “É provável que ainda venha a ocorrer uma distribuição adicional de valores pelos credores comuns. No entanto, atendendo às contingências judiciais e fiscais (não controladas pelo BPP) que ainda envolvem a sua liquidação, não é possível quantificar e prever quando tal possa vir a ocorrer”, adianta a mesma fonte oficial em nome da liquidação do BPP, ao Público.
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