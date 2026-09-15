Cerca de 16 anos após o seu fim, a liqui­da­ção do Banco Pri­vado Por­tu­guês (BPP) continua a aguardar que o tri­bu­nal valide o res­sar­ci­mento pro­posto, cor­res­pon­dente a 8,4% dos cré­di­tos devi­dos aos mais de cinco mil cre­do­res comuns. Apesar de ainda estar a aguardar autorização para reembolsar cerca de 80 milhões, o responsável pelo pro­cesso já admite que pode haver paga­men­tos adi­ci­o­nais no futuro, noticia o Público.

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“O BPP con­ti­nua a aguar­dar que o tri­bu­nal auto­rize o paga­mento pro­posto”, adiantaram ao Público os res­pon­sá­veis pela liqui­da­ção do BPP. Segundo o jornal, deixa de existir a comis­são liqui­da­tá­ria lide­rada por Manuel Men­des Paulo para pas­sar ape­nas a ser um liqui­da­tá­rio, o próprio Manuel Men­des Paulo, a con­du­zir os des­ti­nos da ins­ti­tui­ção. Conforme noticiou o ECO, em julho a comissão liquidatária do banco falido em 2010 adiantou que “se encontram reunidas as condições para se proceder a rateios parciais a credores comuns”, propondo o pagamento de 80 milhões de euros aos credores comuns, correspondendo a cerca de 8,4% do total dos créditos reconhecidos.

A liquidação do património do BPP gerou até agora cerca de 436 milhões de euros de liquidez. Deste valor retiraram-se cerca de 15 milhões para despesas e pagou-se a credores garantidos e privilegiados, diretamente pela massa insolvente, cerca de 341 milhões de euros. Sobram, então, cerca de 79 milhões de euros que a comissão propõe pagar através de um rateio parcial a aproximadamente 5.600 credores comuns e a quem foram reconhecidos pelo tribunal um montante de 944 milhões de euros, a título de capital — valor que já se encontra deduzido dos montantes pagos pelo Fundo de Garantia de Depósitos e Sistema de Indemnização aos Investidores.

Mas os pagamentos poderão ser superiores. “É provável que ainda venha a ocorrer uma distribuição adicional de valores pelos credores comuns. No entanto, atendendo às contingências judiciais e fiscais (não controladas pelo BPP) que ainda envolvem a sua liquidação, não é possível quantificar e prever quando tal possa vir a ocorrer”, adianta a mesma fonte oficial em nome da liquidação do BPP, ao Público.