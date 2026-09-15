Caças da NATO abatem drone que invadiu espaço aéreo na Lituânia

Durante a noite desta segunda-feira, caças da Missão de Policiamento Aéreo do Báltico da NATO abateram um drone que invadiu o espaço aéreo da Lituânia, representando a primeira vez que a aliança atingiu um drone neste país e elevando as preocupações em intercetar sistemas autónomos no flanco leste europeu.

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“Um drone que acabou de entrar no espaço aéreo lituano foi destruído por caças da NATO. Agradeço aos militares aliados pela sua rápida resposta. Com a Rússia a intensificar a sua agressão contra a Ucrânia, esta prontidão é vital para a nossa região. Juntamente com os nossos Aliados da NATO, a Lituânia defenderá o seu espaço aéreo”, afirmou o presidente lituano, Gitana Nauseda, na rede social X.

A aeronave terá entrado pelo sul da Lituânia através da Bielorrússia e, de acordo com as autoridades, citadas pela BBC, foram emitidos alertas por toda a capital Vilnius. Trinta minutos após ter sido avistado, o drone foi abatido perto de Kaunas, a segunda maior cidade do país.

Numa tentativa de responder mais rapidamente à crescente ameaça de ataques híbridos e incursões no espaço aéreo do flanco leste do Velho Continente, os países que rodeiam o Mar Báltico planeiam criar uma força conjunta para a defesa contra drones.

A região tem registado variados incidentes. Em agosto, outros caças da NATO abateram um drone que entrou no espaço aéreo da Letónia, depois de caças Rafale da aliança militar, estacionados nos países bálticos, terem atingido outra aeronave no mesmo país em junho.

Durante quatro meses de missão NATO na base de Ämari, na Estónia, os caças F-16 da Força Aérea Portuguesa (FAP) fizeram “diversas interceções de aeronaves da Federação Russa na região do Báltico“.

Os três países do Báltico (Estónia, Letónia e Lituânia) são Estados-membros da NATO desde 2004, tornando-se signatárias do Artigo n.º 5 da Aliança Atlântica, que estabelece que caso um aliado sofra um ataque armado, “será considerado um ataque contra todos os membros”, obrigando todos os países aliados a prestar auxílio.