Como vai a IA impactar o emprego? Futuro do trabalho vai estar em debate em conferência do ECO

Como vai a Inteligência Artificial (IA) impactar o futuro do trabalho? E a relação entre cidadãos, empresas e Estado? Estes são alguns dos temas que estarão em debate na conferência que o ECO promove esta quarta-feira, que terá a intervenção do ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias.

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Num momento em que a tecnologia assume, cada vez mais, um papel pertinente no dia a dia, a forma como as pessoas utilizam, desenham, supervisionam e utilizam estas ferramentas exige atenção.

Este evento — que terá lugar no estúdio do ECO e cuja entrada é gratuita — reúne especialistas e decisores para refletir sobre a aplicação prática da Inteligência Artificial no mercado de trabalho e o seu potencial para melhorar a experiência e a relação entre cidadãos, empresas e instituições.

O arranque estará a cargo de António Costa, diretor do ECO, que será logo seguido de Pedro Gomes, CEO da TP Portugal. O ministro da Reforma do Estado subirá depois ao púlpito, seguindo-se uma mesa redonda com Carlos Carvalho, CEO da Adyta e presidente da ANJE, Pedro Gomes, CEO da TP Portugal, e Pedro Henriques, diretor de recursos humanos da Siemens Portugal, com moderação de Isabel Patrício, editora do Trabalho by ECO.

Abaixo encontra o programa completo, que pode também explorar neste link (através do qual poderá reservar o seu lugar gratuitamente).

10h00 Abertura Institucional

António Costa, ECO

Pedro Gomes, CEO TP Portugal

10h15 Sessão

Gonçalo Saraiva Matias, Ministro Adjunto e da Reforma do Estado

10h30 A IA ao serviço das pessoas: confiança, eficiência e o futuro das interações

Carlos Carvalho, CEO Adyta e presidente da ANJE

Pedro Gomes, CEO TP Portugal

Pedro Henriques, Diretor de Recursos Humanos da Siemens Portugal

Moderação: Isabel Patrício, jornalista do ECO

11h15 Network Coffee-Break