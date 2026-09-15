Como vai a IA impactar o emprego? Futuro do trabalho vai estar em debate em conferência do ECO
Conferência "Futuro do trabalho 5.0" está marcada para esta quarta-feira, 16 de setembro, e terá intervenção do ministro da Reforma do Estado, além de uma mesa-redonda sobre impacto da IA no emprego.
Como vai a Inteligência Artificial (IA) impactar o futuro do trabalho? E a relação entre cidadãos, empresas e Estado? Estes são alguns dos temas que estarão em debate na conferência que o ECO promove esta quarta-feira, que terá a intervenção do ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias.
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Num momento em que a tecnologia assume, cada vez mais, um papel pertinente no dia a dia, a forma como as pessoas utilizam, desenham, supervisionam e utilizam estas ferramentas exige atenção.
Este evento — que terá lugar no estúdio do ECO e cuja entrada é gratuita — reúne especialistas e decisores para refletir sobre a aplicação prática da Inteligência Artificial no mercado de trabalho e o seu potencial para melhorar a experiência e a relação entre cidadãos, empresas e instituições.
O arranque estará a cargo de António Costa, diretor do ECO, que será logo seguido de Pedro Gomes, CEO da TP Portugal. O ministro da Reforma do Estado subirá depois ao púlpito, seguindo-se uma mesa redonda com Carlos Carvalho, CEO da Adyta e presidente da ANJE, Pedro Gomes, CEO da TP Portugal, e Pedro Henriques, diretor de recursos humanos da Siemens Portugal, com moderação de Isabel Patrício, editora do Trabalho by ECO.
Abaixo encontra o programa completo, que pode também explorar neste link (através do qual poderá reservar o seu lugar gratuitamente).
10h00 Abertura Institucional
António Costa, ECO
Pedro Gomes, CEO TP Portugal
10h15 Sessão
Gonçalo Saraiva Matias, Ministro Adjunto e da Reforma do Estado
10h30 A IA ao serviço das pessoas: confiança, eficiência e o futuro das interações
Carlos Carvalho, CEO Adyta e presidente da ANJE
Pedro Gomes, CEO TP Portugal
Pedro Henriques, Diretor de Recursos Humanos da Siemens Portugal
Moderação: Isabel Patrício, jornalista do ECO
11h15 Network Coffee-Break
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