Concentrix contrata mais 200 pessoas em Braga para reforçar operações internacionais

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A Concentrix Corporation está a contratar 200 novos colaboradores em Braga, fluentes em francês, para reforçar as equipas que prestam serviços a clientes e marcas internacionais de diversos setores.

A empresa de tecnologia e serviços conta já com 1.800 colaboradores na cidade minhota e procura agora profissionais para áreas como apoio ao cliente, tecnologia e vendas, mas também para projetos ligados aos setores financeiro, das viagens, saúde, automóvel e retalho.

“As 200 vagas, agora abertas, refletem o crescimento dos projetos que desenvolvemos a partir de Braga e a confiança que temos no talento da região”, começa por explicar Carlos Moreira, managing director da Concentrix em Portugal, numa nota enviada às redações.

Segundo o responsável, a cidade tem vindo a ganhar peso nas operações internacionais e multilingues. “A qualidade do talento disponível na região, a sua forte ligação ao ensino superior e a capacidade de atrair profissionais de diferentes zonas, fazem da cidade um polo estratégico para o nosso negócio”, justifica Carlos Moreira.

As 200 vagas, agora abertas, refletem o crescimento dos projetos que desenvolvemos a partir de Braga e a confiança que temos no talento da região. Carlos Moreira Managing Director da Concentrix em Portugal

A Concentrix procura, assim, profissionais fluentes na língua francesa, valorizando competências de comunicação, orientação para o cliente e capacidade de utilização de ferramentas digitais. Os interessados podem candidatar-se às vagas disponíveis no site da empresa.

A par do reforço da contratação, a Concentrix informa que também tem vindo a investir na melhoria das suas instalações, localizadas no edifício da Estação Ferroviária.