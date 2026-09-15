Concentrix contrata mais 200 pessoas em Braga para reforçar operações internacionais
Já com 1.800 colaboradores na cidade minhota, operação liderada por Carlos Moreira abre novas vagas para fluentes em francês em áreas como apoio ao cliente, tecnologia e vendas.
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A Concentrix Corporation está a contratar 200 novos colaboradores em Braga, fluentes em francês, para reforçar as equipas que prestam serviços a clientes e marcas internacionais de diversos setores.
A empresa de tecnologia e serviços conta já com 1.800 colaboradores na cidade minhota e procura agora profissionais para áreas como apoio ao cliente, tecnologia e vendas, mas também para projetos ligados aos setores financeiro, das viagens, saúde, automóvel e retalho.
“As 200 vagas, agora abertas, refletem o crescimento dos projetos que desenvolvemos a partir de Braga e a confiança que temos no talento da região”, começa por explicar Carlos Moreira, managing director da Concentrix em Portugal, numa nota enviada às redações.
Segundo o responsável, a cidade tem vindo a ganhar peso nas operações internacionais e multilingues. “A qualidade do talento disponível na região, a sua forte ligação ao ensino superior e a capacidade de atrair profissionais de diferentes zonas, fazem da cidade um polo estratégico para o nosso negócio”, justifica Carlos Moreira.
As 200 vagas, agora abertas, refletem o crescimento dos projetos que desenvolvemos a partir de Braga e a confiança que temos no talento da região.
A Concentrix procura, assim, profissionais fluentes na língua francesa, valorizando competências de comunicação, orientação para o cliente e capacidade de utilização de ferramentas digitais. Os interessados podem candidatar-se às vagas disponíveis no site da empresa.
A par do reforço da contratação, a Concentrix informa que também tem vindo a investir na melhoria das suas instalações, localizadas no edifício da Estação Ferroviária.
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