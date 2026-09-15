Do tamanho da letra aos carrosséis do Instagram. Banco de Portugal detalha regras da publicidade bancária
Por exemplo, numa publicação sobre um cartão de crédito em carrossel nas redes sociais, informação como a TAEG não pode ficar apenas na segunda imagem se isso obrigar a fazer um swipe.
O Banco de Portugal divulgou esta terça-feira um guia prático sobre a publicidade difundida pelas instituições financeiras. O documento vem clarificar, na prática, como devem os bancos publicitar os seus produtos, com base nas regras que entraram em vigor em julho do ano passado.
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O objetivo, segundo a instituição, é “apoiar as instituições e promover uma aplicação mais consistente das normas que regulam a publicidade nos mercados bancários de retalho, contribuindo para a divulgação de informação clara, rigorosa e transparente aos clientes bancários”, explica em comunicado.
Entre os exemplos mais concretos está a dimensão mínima das letras dos cartazes publicitários, que varia entre os nove pontos na imprensa escrita e os noventa pontos em múpis, tendo sempre a fonte Arial como referência. Se for usada outra, o tamanho deve ser ajustado para uma dimensão equivalente, sendo apresentado alguns casos práticos. O Banco de Portugal especifica que essa medição “deve ter por referência as letras maiúsculas, sem acentos nem cedilhas, da informação obrigatória”.
No digital, a avaliação do tamanho de letra deve ter por base um zoom de 100% no ecrã em que é visualizado o suporte publicitário”. Já no audiovisual, para verificar se os carateres correspondem aos 3,5% exigidos da altura do ecrã, deve-se usar “como referência a menor das dimensões do ecrã (as if landscape)” — independentemente de o suporte estar em formato vertical ou horizontal.
Uma secção inteira do documento é dedicada à publicidade em canais digitais, onde se esclarece, por exemplo, como garantir que a informação com destaque similar — — como a Taxa Anual de Encargos Efetiva Global (TAEG) — e os benefícios destacados ficam no mesmo campo de visão.
Se o utilizador tiver de “clicar num botão, virar a página, fazer scroll down ou realizar qualquer outra ação” para aceder a essa informação, o suporte não cumpre os requisitos, alerta a instituição. É o caso, por exemplo, de uma publicação sobre um cartão de crédito num carrossel nas redes sociais, no qual a TAEG não pode ficar apenas na segunda imagem se isso obrigar a fazer um swipe.
Já em publicações automáticas — carrosséis que avançam sozinhos ou vídeos — o requisito considera-se cumprido desde que a informação seja apresentada imediatamente a seguir, sem necessidade de qualquer ação do utilizador.
Outras menções obrigatórias, que não exigem destaque similar — como a identificação da instituição –, podem constar apenas do texto que acompanha a publicação nas redes sociais. Nesses casos é “admissível” que o destinatário da mensagem publicitária tenha de clicar num botão de “ver mais”, quando não for possível apresentar toda a informação de outra forma.
O guia clarifica também que “não é necessário assegurar a conformidade do histórico das páginas das instituições e dos seus intermediários de crédito nas redes sociais”, ou seja, conteúdos publicados antes de 1 de julho de 2025. No entanto, se os mesmos voltarem a ser difundidos, “são considerados novos suportes” e passam a estar sujeitos às regras.
Quanto ao dever de reporte ao Banco de Portugal, a única exceção prevista para as redes sociais é a publicidade à atividade ou institucional, divulgada nas páginas da própria instituição. Em todos os outros casos — todos os suportes de publicidade a produtos e serviços ou publicidade à atividade ou institucional que sejam divulgados noutras redes sociais que não as da própria entidade — os suportes têm de ser reportados ao Banco de Portugal na data em que tenha início a sua divulgação.
Uma exceção adicional acontece com campanhas retomadas com suportes exatamente iguais aos já reportados. Não precisam de um novo reporte, a menos que se verifique alguma alteração como, por exemplo, de layout ou informação obrigatória.
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