Forvis Mazars em Portugal cria área de consultoria digital e tecnologia

A Forvis Mazars em Portugal criou a área de Technology & Digital Consulting, integrada na linha de serviços de Advisory. Uma aposta que é feita numa altura em que aumentam os desafios para as empresas com a implementação de novas tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial (IA).

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“O lançamento da área de Technology & Digital Consulting responde ao atual contexto de crescentes desafios digitais e regulatórios”, refere a consultora num comunicado divulgado esta terça-feira. A nova área será liderada por Vitor Cavaco, com foco na “expansão dos serviços de IT prestados nas áreas de Assurance e Consulting, cumprindo os mais elevados padrões de qualidade”.

O Head of Technology & Digital Consulting, com mais de 30 anos de experiência, “será o responsável por liderar esta nova aposta no mercado nacional e de todos os serviços de IT prestados pela firma, com especial enfoque nos domínios de Cyber Security & Privacy, Digital Risk, Compliance & Assurance, ERP Transformation e IT Strategy & Advisory”.

De acordo com a consultora, vai ainda coordenar projetos de Data & AI, considerando as vertentes de Data Foundation, Analytics & Insights e AI Transformation, e assegurar o desenvolvimento de projetos de transformação, desde a estratégia e aconselhamento até à operacionalização de soluções junto de clientes.

“A criação da área de Technology & Digital Consulting em Portugal representa um passo estratégico no reforço da nossa capacidade de apoiar as organizações num contexto de transformação tecnológica cada vez mais acelerada“, afirma Sérgio Santos Pereira, Country Managing Partner da Forvis Mazars em Portugal.

Este passo é dado numa altura em que a tecnologia, os dados, a inteligência artificial e a cibersegurança estão “no centro das decisões de negócio e da agenda dos líderes empresariais, exigindo não apenas conhecimento técnico especializado, mas também uma visão integrada e profundamente orientada para o negócio”, conclui.

No final do ano passado, em entrevista ao EContas, Sérgio Santos Pereira revelou que iriam criar uma equipa focada na área das novas tecnologias, apostando em auditoria a sistemas de IA. “Não queremos perder o comboio”, disse, à data, o Country Managing Partner da Forvis Mazars, apontando para a IA como uma das alavancas de crescimento da consultora que está entre as cinco maiores do mercado, logo atrás das big four.