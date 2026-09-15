Frédéric Arnault prefere exclusividade a crescimento na Loro Piana

Presidente executivo assume que a estratégia da marca passa por limitar a oferta. As receitas cresceram 7,5 % para 1,72 mil milhões de euros em 2025.

A Loro Piana está a limitar deliberadamente a oferta de alguns dos seus produtos para preservar a exclusividade da marca, disse o presidente executivo Frédéric Arnault em entrevista ao Financial Times. A marca de luxo, detida pela LVMH, poderia vender muito mais pares dos seus mocassins White Sole, que custam cerca de mil euros, mas prefere não acompanhar toda a procura, assumiu.

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A estratégia coincide com um crescimento das contas da empresa, e as primeiras pistas já tinham sido dadas por Bernard Arnault, chairman da LVMH na apresentação de resultados de 2025. “Não queremos ir demasiado depressa para não perder a qualidade e travámos um pouco”, afirmou. As receitas da Loro Piana aumentaram 7,5% em 2025, para 1,72 mil milhões de euros, enquanto o lucro líquido avançou 12%, para 434 milhões de euros, segundo os dados apresentados pelo jornal britânico.

O valor empresarial da Loro Piana terá passado de 2,7 mil milhões de euros, quando a LVMH adquiriu a marca em 2013, para cerca de 11 mil milhões de euros atualmente, segundo Arnault, um dos cinco filhos de Bernard Arnault. O gestor, de 31 anos, assumiu a liderança da empresa no ano passado depois de uma carreira dentro da LVMH que incluiu a presidência executiva da TAG Heuer aos 25 anos.

Desde que assumiu funções, Frédéric Arnault tem concentrado a estratégia no reforço do controlo da cadeia de fornecimento e na integração de competências especializadas. A nova fábrica de malhas da Loro Piana em Ghemme, na região italiana do Piemonte, abre este mês e foi descrita pelo gestor como o maior investimento industrial da história da marca.

Arnault afastou também uma estratégia de aumentos agressivos de preços, defendendo que estes devem acompanhar a qualidade que os clientes reconhecem nos produtos. Segundo cálculos da Bernstein citados pelo Financial Times, o preço médio dos produtos da Loro Piana aumentou 67 % entre 2019 e 2025. O gestor afirmou que a posição da marca no segmento mais alto do luxo ajudou a empresa a resistir melhor à quebra do mercado, mas considerou que os consumidores de produtos mais acessíveis poderão voltar a ganhar peso no setor.