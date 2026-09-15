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Generali torna-se a principal patrocinadora da Taça Davis, no ténis

  • ECO Seguros
  • 18:10
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A Generali assume o patrocínio principal da Taça Davis, numa parceria global plurianual com a World Tennis que entra em vigor já este fim de semana, no arranque da competição.

A Generali tornou-se presenting partner da Taça Davis, através de uma parceria global plurianual com a World Tennis. O acordo entra em vigor já este fim de semana, quando 66 equipas disputam o acesso à fase final da competição, marcada para novembro, em Bolonha.

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A edição deste ano da Taça Davis arranca com 33 eliminatórias disputadas em seis continentes. Os vencedores juntam-se à Itália, atual detentora do título, na fase final, que terá lugar em novembro.

A parceria prevê a presença da marca Generali nos recintos e nas transmissões televisivas, incluindo na parede de fundo do campo. O vermelho da seguradora será também integrado no tradicional esquema verde da competição.

Com o acordo, a Generali passa a ser o principal parceiro comercial da Taça Davis, juntando-se a marcas como a Rolex e a Visa.

A parceria prolonga a presença do grupo no ténis, onde já apoia o Generali Open de Kitzbühel e as federações espanhola e alemã. Segundo o CEO do Grupo Generali, Philippe Donnet, a aliança assenta em valores como a “resiliência” e a “disciplina” e pretende promover “estilos de vida ativos” junto das comunidades.

A edição deste ano da Taça Davis arranca com 33 eliminatórias disputadas em seis continentes. Os vencedores juntam-se à Itália, atual detentora do título, na fase final, que terá lugar em novembro.

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Generali torna-se a principal patrocinadora da Taça Davis, no ténis

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