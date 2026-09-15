Ideia de crise na justiça “nunca vai desaparecer”. “Hoje resolvem-se uns, amanhã aparecem outros”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou esta terça-feira que Portugal é “uma democracia madura, uma democracia que funciona”, que possui um sistema de justiça “muito qualificado e com bons profissionais”, ainda que com um resultado nunca perfeito.

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“Portugal é uma democracia madura e tem um sistema de justiça que é muito qualificado, com bons profissionais e com um resultado que nunca é perfeito”, afirmou o governante, num discurso proferido na inauguração do novo Palácio de Justiça de Beja.

Assinalando que “toda a gente diz que a justiça está em crise”, Montenegro realçou que esta expressão “é uma coisa associada ao próprio sistema” e “nunca vai desaparecer”, argumentando que “hoje resolvem-se uns, amanhã aparecem outros”.

“Haverá sempre uma tendência de, no espaço mediático, alguns casos, às vezes basta um, criarem uma sensação de quase de impedimento, de bloqueio”, notou, defendendo que, “no essencial, o sistema funciona mesmo e funciona melhor”.

Com 3.562 metros quadrados de área, distribuídos por três pisos, o novo edifício do Tribunal de Beja possui com sete salas de audiência, duas salas de videoconferência, 27 gabinetes, arquivo e espaços de formação e área de acolhimento de crianças.

O novo Palácio de Justiça de Beja envolveu um investimento de 5.717.540,16 euros a que acresce o valor relativo ao Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA).