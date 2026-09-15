Incidentes na Meo foram provocados por ataque de negação de serviço
Meo garante que "não ocorreu qualquer intrusão nos sistemas, nem qualquer acesso ou comprometimento de dados da Meo ou dos seus clientes".
A análise técnica realizada pelas equipas da Meo confirmam que os incidentes foram provocados por um ataque distribuído de negação de serviço (DDoS), não tendo havido intrusão nos dados dos clientes e da empresa, disse esta terça-feira fonte oficial.
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“Instabilidade nos encaminhamentos BGP foi consequência do ataque e não a sua causa, não houve intrusão nem acesso a dados da Meo ou dos seus clientes“, assegurou a mesma fonte, adiantando que os incidentes foram registados “ontem [segunda-feira] e durante a madrugada desta terça-feira na sua infraestrutura de rede internacional” e “provocados por um ataque distribuído de negação de serviço (DDoS)”.
Os incidentes “ocorreram nos períodos — 00h45-02h55, 17h30-19h30 e 22h45-01h05 —, tendo como alvo específico infraestrutura da Meo, e envolveram elevados volumes de tráfego que provocaram congestionamento e degradação temporária da rede internacional”, explicou fonte oficial da empresa liderada por Ana Figueiredo.
Esta situação explica, segundo a mesma fonte, os constrangimentos sentidos por alguns clientes no acesso a sites e serviços suportados em tráfego internacional.
A identificação da natureza do ataque resulta “da análise realizada pelas equipas de engenharia, operações e cibersegurança da Meo, com base em dados de telemetria, monitorização de tráfego, indicadores de rede e mecanismos de mitigação ativados durante o evento”.
Os padrões de tráfego e os restantes indicadores técnicos observados “confirmam um ataque DDoS direcionado”.
Perante o ataque, referem que as equipas da Meo “atuaram de imediato e ativaram os mecanismos de deteção, proteção, mitigação e recuperação previstos para este tipo de situações”, encontrando-se agora o serviço estabilizado.
A empresa esclarece que “não ocorreu qualquer intrusão nos sistemas da Meo, nem qualquer acesso ou comprometimento de dados da Meo ou dos seus clientes”.
O incidente foi reportado ao Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e a Meo diz que mantém a articulação com as entidades, parceiros tecnológicos e comunidade técnica relevantes para o acompanhamento da situação.
Além disso, a Meo “dispõe de mecanismos de monitorização, deteção, controlo, proteção e resposta especificamente desenhados para este tipo de incidentes, que permitiram identificar a ameaça, mitigar o ataque e recuperar a estabilidade da rede”.
A empresa “continuará a acompanhar permanentemente a situação e a reforçar os mecanismos de proteção e resiliência da sua infraestrutura” e mantém “o seu compromisso com a segurança, resiliência, robustez e qualidade das suas redes e serviços, assegurando a continuidade das comunicações dos seus clientes, empresas e instituições”.
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