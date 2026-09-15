Jornalismo

Juiz norte-americano suspende aplicação dos novos limites de vistos para jornalistas e estudantes

 Lusa,

As novas restrições, que deveriam entrar em vigor esta terça-feira, estipulam que os jornalistas estrangeiros terão as suas estadias limitadas a 240 dias nos EUA, face aos atuais cinco anos.

Um juiz federal norte-americano adiou na segunda-feira a entrada em vigor das novas restrições de permanência nos Estados Unidos para estudantes e jornalistas estrangeiros, medidas determinadas pela administração liderada pelo Presidente Donald Trump. Sem se pronunciar sobre o mérito da questão, o juiz federal de Boston (nordeste) adiou, até ordem em contrário, a entrada em vigor deste regulamento, prevista para esta terça-feira, 15 de setembro.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O juiz atendeu ao pedido de organizações que representam instituições de ensino superior, professores e sindicatos, incluindo um que representa jornalistas e outros profissionais da área da comunicação.

De acordo com o regulamento publicado em julho no Federal Register — o equivalente norte-americano ao Diário da República –, os cidadãos estrangeiros portadores de visto de estudante deixarão de ter permissão para permanecer em território norte-americano por mais de quatro anos.

Já os jornalistas estrangeiros terão as suas estadias limitadas a 240 dias (cerca de oito meses), embora possam solicitar renovações por períodos idênticos. Os jornalistas chineses estarão sujeitos a um regime particularmente restritivo, com vistos limitados a 90 dias. Até então, os Estados Unidos concediam vistos pela duração do programa de estudos do aluno e até cinco anos a jornalistas estrangeiros.

Cerca de uma centena de órgãos de comunicação social e organizações de imprensa internacionais, incluindo a agência France-Presse (AFP), afirmaram numa carta aberta que a nova regulamentação “prejudicaria a quantidade e a qualidade da cobertura” das notícias norte-americanas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Juiz norte-americano suspende aplicação dos novos limites de vistos para jornalistas e estudantes

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Televisão
Conheça os vencedores da 78ª edição dos Emmy

Sally Field tornou-se na atriz mais velha de sempre a vencer um Emmy na categoria de Melhor Atriz em Minissérie, Série de Antologia ou Filme.

Lusa,

Consumo
No regresso às aulas, redes sociais influenciam compras

55% dos inquiridos dizem já ter recebido dos filhos um pedido de compra depois de estes terem sido expostos a determinado produto ou marca através de redes sociais, canais digitais ou colegas.

Rafael Correia,

Corporate
Gráfica lisboeta Europress vendida a investidores nacionais

Empresa lisboeta fundada em 1986 tem uma nova gestão com experiência nos setores editorial, gráfico e de distribuição, após ser adquirida por Carlos Fernandes Neves e Rui Bello da Silva.

Mariana Bandeira,