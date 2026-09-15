MFA Legal & Tech lança área de IVA e impostos indiretos e integra Rita Simão Luis

A MFA Legal & Tech integrou Rita Simão Luis, na qualidade de counsel. Com a sua entrada, a boutique formaliza a criação de uma área dedicada a Impostos Indiretos, com foco em IVA, Direito Aduaneiro e Contribuições Especiais, que será coordenada pelo novo reforço juntamente com Bárbara Miragaia.

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“A criação da área de Impostos Indiretos representa mais um passo estratégico na consolidação da MFA Legal & Tech. O percurso profissional de exceção da Rita torna-a um reforço de grande valor para a nossa equipa. A Rita e a Bárbara Miragaia terão um papel fundamental na expansão da nossa oferta de serviços, garantindo aos nossos clientes um aconselhamento fiscal sofisticado num contexto de crescente complexidade”, sublinha em comunicado o managing partner Samuel Fernandes de Almeida.

Transitando da Vieira de Almeida, Rita Simão Luis possui uma vasta experiência em consultoria e contencioso fiscal, com especial foco na tributação indireta, incluindo IVA, impostos especiais de consumo e direito aduaneiro em Portugal e na África Lusófona. Ao longo da sua carreira, tem prestado assessoria a grandes grupos nacionais e internacionais dos setores financeiro, imobiliário, farmacêutico, das telecomunicações e da energia em projetos de elevada complexidade, operações de M&A e desenvolvimentos de infraestruturas.