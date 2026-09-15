Navio russo disparou contra helicóptero militar da Dinamarca

A Rússia disparou dois flares (sinalizadores marítimos) de uma fragata contra um helicóptero militar da Dinamarca durante uma missão de vigilância regular ao largo da costa sul do país no Báltico, num incidente que Copenhaga considera grave e que aumenta a tensão entre Moscovo e os países aliados da NATO.

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“A fragata russa disparou dois sinalizadores contra o helicóptero. Um dos sinalizadores passou a uma curta distância do helicóptero“, anunciaram as Forças Armadas dinamarquesas na noite de segunda-feira.

De acordo com o ramo militar dinamarquês, o helicóptero de fabrico francês Fennec estava a realizar uma missão de fotografia e vigilância de rotina a uma fragata russa ao largo de Gedser, no sul da Dinamarca, quando a fragata disparou os dois dispositivos pirotécnicos, geralmente usados como sinal de alerta no mar.

“Faz parte do padrão que vemos em toda a Europa. Com uma Rússia cada vez mais agressiva e assertiva , que intensificou a guerra híbrida contra a Europa. E que testa e desafia a NATO. A Rússia quer intimidar e semear a discórdia. A nossa resposta é mantermo-nos mais unidos e reforçar a defesa da Dinamarca e da Europa”, vincou esta terça-feira de manhã a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, citada pelo Politico.

O incidente ocorreu em águas internacionais e levou as autoridades da Dinamarca — um dos doze países fundadores da NATO — a convocarem o embaixador russo para prestar esclarecimentos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Rasmussen, classificou o episódio como “completamente inaceitável” e afirmou que “o embaixador da Rússia foi convocado para uma conversa sobre o incidente”.

O episódio junta-se a uma sequência crescente de incidentes envolvendo meios russos e países europeus, particularmente na região do Báltico e no norte da Europa.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, vincou na segunda-feira que a Aliança Atlântica possui “todas as opções de resposta” para contrariar as ameaças híbridas da Rússia, após um drone de Moscovo ter atingido um comboio ucraniano junto à fronteira com a Polónia, apenas alguns minutos depois de Boris Johnson ter passado pela mesma linha ferroviária.

A preocupação para os países da NATO está precisamente na possibilidade de estes episódios se tornarem mais frequentes e envolverem respostas cada vez mais agressivas entre meios militares russos e aliados europeus, elevando a preocupação em torno de um Estado-membro ativar o Artigo n.º 5 da aliança militar.