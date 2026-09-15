No regresso às aulas, redes sociais influenciam compras

55% dos inquiridos dizem já ter recebido dos filhos um pedido de compra depois de estes terem sido expostos a determinado produto ou marca através de redes sociais, canais digitais ou colegas.

Quase metade dos inquiridos (49%) considera que os filhos têm mais de 50% de influência sobre a decisão de compra no regresso às aulas. Os dados são revelados pelo novo estudo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), intitulado “Regresso às Aulas 2026: Quem decide o que comprar e onde comprar?”, que contou com 380 respostas de adultos responsáveis por crianças e jovens.

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Essa influência aumenta à medida que os estudantes crescem. No primeiro ciclo, apenas 9% decidem o que comprar, percentagem que sobe para 35% no segundo ciclo e 57% no terceiro ciclo. Entre os alunos do ensino secundário, chega aos 88%.

As redes sociais, os canais digitais e os colegas ajudam a explicar esta influência. A maioria (55%) dos inquiridos reporta já ter recebido dos filhos um pedido de compra depois de estes terem sido expostos a determinado produto ou marca por essas vias. Mais de metade (54%) atribui uma influência forte às redes sociais, e a mesma percentagem admite pagar mais por um produto pedido pelos filhos.

“À medida que os filhos crescem, deixam progressivamente de ser apenas utilizadores dos produtos para se tornarem verdadeiros decisores. Marca, design, tecnologia e aquilo que veem entre amigos ou nas redes sociais passam a integrar a negociação familiar, naturalmente dentro dos limites definidos pelo orçamento. Para as marcas, compreender esta dupla decisão, entre quem utiliza e quem paga, torna-se fundamental”, explica Mafalda Ferreira, coordenadora do estudo do IPAM, citada em comunicado.

Onde começam as decisões?

A loja física continua a ser o principal canal de compra, com 69% dos inquiridos a dizerem privilegiar exclusivamente ou maioritariamente este canal, contra apenas 16% que compram exclusiva ou maioritariamente online.

Ainda assim, o digital ocupa um grande espaço no processo de decisão. Antes de comprar, 64% consultam sites de marcas ou lojas, 54% recorrem a motores de pesquisa e 47% utilizam sites de comparação de preços. As redes sociais também entram nesta jornada, com 34% a recorrerem ao Instagram e 23% ao TikTok.

O estudo aponta que este comportamento se aproxima do modelo Research Online, Purchase Offline — no qual o consumidor pesquisa, compara e reduz as opções digitalmente, mas continua a valorizar o contacto com o produto e a conveniência da compra presencial.

“O regresso às aulas tornou-se um bom exemplo de como a jornada de consumo deixou de poder ser analisada separando o físico do digital. A loja continua a ter um papel muito relevante, mas o consumidor chega cada vez mais informado, depois de comparar preços, procurar alternativas e ser exposto a diferentes estímulos online. Para as marcas, isto significa que a decisão pode ser conquistada ou perdida muito antes do momento da compra”, acrescenta Mafalda Ferreira.

Inteligência artificial já entra na jornada do consumidor

Um quarto dos inquiridos já utilizou ou prevê utilizar ferramentas de inteligência artificial no processo de compra para o regresso às aulas, com 11% a dizer já ter recorrido a estas soluções e 14% a prever fazê-lo.

“Embora ainda esteja numa fase inicial, os dados sugerem que a IA começa a juntar-se aos motores de pesquisa, comparadores, sites e redes sociais enquanto ferramenta de preparação da decisão de compra“, aponta o estudo.

O estudo identifica ainda diferentes perfis de consumidor neste período. O “tradicional físico”, que privilegia loja, contacto e compra presencial, é o mais representativo, com 42%, seguido do “comparador omnicanal”, com 22% — caracterizado por uma pesquisa intensa antes de decidir. Seguem-se os consumidores mais pressionados pela necessidade de poupança, com 17%, o perfil “digital + família”, com 12%, e o consumidor pragmático multicanal, com 6%.

Inquiridos sentem que despesas cresceram face ao ano anterior

Neste regresso às aulas, 83% dos inquiridos sentem que as despesas associadas ao regresso à escola são superiores às do ano anterior. A quase totalidade (97%) reutiliza pelo menos algum material e 86% compara os preços.

A despesa média estimada é de 179 euros por filho, embora com diferenças significativas entre famílias. Cerca de 43% dos inquiridos preveem gastar entre 100 e 249 euros por criança ou jovem, enquanto 18% estimam um valor inferior a 50 euros. No extremo oposto, 9% antecipam despesas iguais ou superiores a 400 euros por filho.

Metodologia:

O universo do estudo é constituído por adultos residentes em Portugal responsáveis por crianças e jovens que frequentam desde o 1.º ciclo ao ensino secundário. Foram obtidas 380 respostas válidas, recolhidas entre 27 de agosto e 3 de setembro de 2026, através de um questionário estruturado com 32 perguntas sobre orçamento, jornada de compra, influência dos filhos, redes sociais, inteligência artificial e sustentabilidade.