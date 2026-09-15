Novas bolsas de estudo querem promover igualdade de género no setor tecnológico

Estão abertas as candidaturas às novas bolsas de estudo lançadas pelo .PT para apoiar as “raparigas e mulheres que escolhem construir o seu percurso académico” na Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). Cada bolsa tem o valor de cinco mil euros e destina-se a estudantes que estejam matriculadas em cursos de licenciatura ou mestrado em instituições de ensino superior em Portugal.

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“Decidimos lançar estas bolsas porque queremos mudar a realidade atual e incentivar a participação de mais mulheres na construção do futuro digital“, sublinha Luísa Ribeiro Lopes, presidente do conselho diretivo do .PT (gestor do domínio de topo português), em declarações ao ECO.

“Portugal tem hoje 5,4% de especialistas em Tecnologias de Informação e Comunicação no emprego total, mas apenas 22,3% são mulheres. Apesar de este valor ser superior à média europeia, recuou face ao ano anterior. Não podemos conformar-nos com uma área decisiva para o futuro do país onde as mulheres continuam tão pouco representadas“, assinala a responsável.

Luísa Ribeiro Lopes diz ainda que, “quando se fala de inovação, inteligência artificial, cibersegurança ou soberania digital, fala-se também de quem participa nas decisões, de quem cria as soluções e de quem beneficia delas”. “Queremos mais mulheres na sala das máquinas, a criar, a decidir e a liderar. Estas bolsas são um apoio concreto às jovens que escolhem esse caminho e um sinal claro de que precisamos delas para construir um futuro digital mais equilibrado e inclusivo”, insta.

Nesta primeira edição do programa “Geração STEM .PT”, estão disponíveis cinco bolsas com o valor de cinco mil euros cada, que são atribuídos diretamente à estudante. “Uma bolsa é apoiada pelo .PT, uma pela REN, uma pela NTT DATA e duas pela Huawei”, detalha a referida responsável.

O programa destina-se a estudantes do género feminino (com nacionalidade de qualquer país europeu ou título de residência válido) matriculadas em cursos de licenciatura ou mestrado em instituições de ensino superior em Portugal, em áreas tecnológicas e de engenharia.

“Quisemos assegurar um processo transparente, rigoroso e plural. As candidaturas serão avaliadas por um júri que reúne pessoas da academia, do setor empresarial, da Administração Pública e da sociedade civil“, salienta a presidente do conselho diretivo do .PT, que adianta que a avaliação considera o mérito académico (com uma ponderação de 35%), a motivação e o projeto pessoal da candidata (20%), a condição socioeconómica (20%), o mérito cívico e extracurricular (15%) e ainda a diversidade geográfica (10%).

Esta é a primeira edição, mas o programa foi pensado para ter continuidade, mobilizar novas entidades parceiras e apoiar cada vez mais jovens. Luísa Ribeiro Lopes Presidente do .PT

“Queremos que o programa tenha também capacidade para chegar a jovens do interior e de territórios menos representados”, realça Luísa Ribeiro Lopes, que frisa que as candidaturas estarão abertas até 9 de outubro.

Os resultados serão divulgados no dia 13 de novembro, na página do programa. As bolsas serão entregues às vencedoras numa cerimónia a realizar no final de novembro.

“Esta é a primeira edição, mas o programa foi pensado para ter continuidade, mobilizar novas entidades parceiras e apoiar cada vez mais jovens. Queremos que estas bolsas cresçam e contribuam, de forma consistente, para aumentar a presença das mulheres nas áreas STEM e TIC”, remata Luísa Ribeiro Lopes.