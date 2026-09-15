Mediação

PIB Group procura novo CEO após saída de Brendan McManus

  • ECO Seguros
  • 17:53

Após 11 anos à frente do PIB Group, que detém a Vitorinos em Portugal, Brendan McManus vai deixar o cargo de CEO para assumir a presidência do Conselho de Administração.

Brendan McManus vai deixar o cargo de Chief Executive Officer (CEO) do PIB Group ao fim de 11 anos, assumindo agora a função de presidente do Conselho de Administração da corretora britânica. O PIB Group procura agora o seu sucessor, explica a empresa em comunicado.

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Brendan McManus passa a presidente do Conselho de Administração agora que o grupo se encontra numa “posição forte no mercado”.

Durante o período de transição, e enquanto decorre a busca por um novo CEO, a gestão do PIB Group será assegurada pelo recém-criado Gabinete do CEO, órgão executivo presidido por Jo Payne, Chief People Officer, e que integra o COO Rob Houghton, o CFO Alastair Hay, o General Counsel Carl McMillan e Ryan Brown, que assume a função de Chief Growth Officer.

McManus comentou a sua saída da posição de CEO e afirmou que o grupo se encontra numa “posição forte no mercado” e que este é o “momento certo” para dar lugar a uma nova liderança.

Ao longo da última década, sob a gestão de McManus, o PIB Group passou a operar em 12 países, um crescimento impulsionado sobretudo pela política de fusões e aquisições.

Em Portugal, onde o grupo entrou em 2025 com a aquisição da mediadora Vitorinos, a operação de expansão mais recente ocorreu em abril de 2026, com a compra da AQS e da Seguraz, reforçando a sua presença no norte do país e no segmento de seguros empresariais.

O PIB Group conta com cerca de quatro mil colaboradores e gere uma carteira global de seguros avaliada em aproximadamente seis mil milhões de euros, tendo fechado 37 aquisições de corretoras e mediadoras .

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