PwC assessora Bison Bank na fusão com o Bison Digital Assets

A PwC Portugal, através das suas equipas de Risk & Regulation, IFRS e Tax, assessorou o Bison Bank na fusão com o Bison Digital Assets e na emissão da primeira stablecoin portuguesa. Com esta operação, o banco tornou-se no primeiro prestador de serviços de criptoativos em Portugal.

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“Este apoio abrangeu o enquadramento regulatório, contabilístico e fiscal associado à emissão da primeira stablecoin portuguesa — o Bison Bank Electronic Money Token (EMT), lançado nas versões EUB, com referência ao euro, e USB, com referência ao dólar americano –, bem como o acompanhamento do processo de fusão do Bison Digital Assets no Bison Bank”, refere a PwC num comunicado divulgado esta terça-feira.

Uma stablecoin é um ativo digital concebido para manter um valor estável ao longo do tempo, uma vez que se encontra indexado a uma moeda com curso legal, como o euro ou o dólar americano. Ao abrigo do Regulamento MiCA, esta categoria de ativos é designada por Electronic Money Token (EMT), estando sujeita a um enquadramento regulatório rigoroso que visa promover a proteção dos utilizadores e a confiança no ecossistema digital.

“Com esta colaboração, a PwC reforça o seu compromisso em apoiar as instituições que lideram a transformação digital do setor financeiro, contribuindo para um passo importante na evolução dos serviços financeiros em Portugal”, afirma Rodrigo Domingues, Partner da PwC, citado no comunicado.

A fusão do Bison Bank com o Bison Digital Assets foi anunciada em junho. “O Bison Bank tornou-se o primeiro banco em Portugal a operar diretamente como Prestador de Serviços de Criptoativos ao abrigo do novo regulamento europeu MiCA, um passo estratégico que consolida a sua posição na vanguarda da inovação financeira“, disse o banco.

O Bison Bank é um banco português, com sede em Lisboa, que presta serviços de private banking, banco depositário, assessoria corporativa e de ativos digitais.