Teerão só negociará com EUA quando condições forem cumpridas

O Irão afirmou hoje que só negociará com os Estados Unidos quando as suas condições forem cumpridas, numa reação às declarações do Presidente norte-americano, que afirmou na segunda-feira estar disposto a dialogar com Teerão.

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“Não haverá negociações até que as condições do Irão sejam cumpridas. Ponto final!”, afirmou o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Mohsen Rezaei, numa mensagem publicada na redes sociais.

Rezaei pediu ainda que as pessoas não se deixem distrair pelos “sinais contraditórios do Presidente dos Estados Unidos, que diz ‘não haverá negociações’, para depois afirmar que ‘está disposto a negociar'”.

“A nação decadente do Irão quer chegar a um acordo, rapidamente e a qualquer custo. (…) Eu decidirei se os Estados Unidos vão optar por negociar, uma possibilidade para a qual estamos abertos”, declarou Trump, na segunda-feira à noite, na sua rede Truth Social.

No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, disse que os norte-americanos devem regressar aos “compromissos estipulados no memorando de Islamabad”, assinado em junho entre Teerão e Washington, com a mediação do Paquistão, para que o Irão proceda à reabertura do estreito de Ormuz, bloqueado pelo país desde o início da guerra, em 28 de fevereiro. Nestas declarações, Araghchi não mencionou, no entanto, novas negociações.

O memorando de Islamabad foi um acordo provisório que previa, principalmente, a cessação das hostilidades, o levantamento do bloqueio naval norte-americano, a reabertura do estreito de Ormuz pelo Irão, além da suspensão das sanções petrolíferas impostas ao país persa e a libertação dos fundos iranianos congelados no estrangeiro.

No entanto, Washington quebrou o acordo em julho, após ataques iranianos contra petroleiros e outros navios no estreito de Ormuz, que se tornou um dos principais focos de tensão entre o Irão e os Estados Unidos durante os seis meses de guerra.