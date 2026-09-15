“The Pitt” e “O Segredo de Widow’s Bay” vencem Emmy em noite de recordes

Sally Field tornou-se na atriz mais velha de sempre a vencer um Emmy na categoria de Melhor Atriz em Minissérie, Série de Antologia ou Filme.

As séries “The Pitt”, “O Segredo de Widow’s Bay” e “DTF St. Louis” venceram os maiores prémios do ano na 78ª edição dos Emmy, que decorreu em Los Angeles e foi palco de vários recordes de representação.

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Na cerimónia realizada na noite de segunda-feira, Sally Field tornou-se na atriz mais velha de sempre a vencer um Emmy na categoria de Melhor Atriz em Minissérie, Série de Antologia ou Filme, aos 79 anos, pelo seu trabalho no filme para televisão da Netflix “Criaturas Extremamente Inteligentes”.

Também Matthew Rhys fez história ao tornar-se no primeiro a vencer duas estatuetas de Melhor Ator na mesma noite, ao triunfar como Melhor Ator em Série de Comédia pelo seu papel em “O Segredo de Widow’s Bay” e Melhor Ator em Minissérie por “O Monstro em Mim”.

“Adorei este projeto”, disse Sally Field no seu discurso de vitória, onde se mostrou surpreendida pelo triunfo. “A história de uma mulher velha e um homem novo não é coisa que apareça com frequência”, salientou.

Já Matthew Rhys disse estar “em choque” pelo calibre dos nomeados que superou. Na segunda vez que subiu ao palco, agradeceu à Apple TV+ pela aposta na série de comédia que tem feito furor e que venceu quase tudo na sua categoria esta madrugada, noite em Los Angeles.

Estreada em abril, “O Segredo de Widow’s Bay” foi a Melhor Série de Comédia e também rendeu o Emmy de Melhor Atriz Secundária a Kate O’Flynn, a estatueta de Melhor Ator Secundário a Stephen Root, Melhor Escrita para Katie Dippold e Melhor Realização para Hiro Murai. A série de vitórias só foi interrompida por Jean Smart, que ganhou o Emmy de Melhor Atriz em Comédia pela última temporada de “Hacks”.

“Tenho de agradecer à minha mãe por ter tornado sempre o Halloween divertido”, gracejou Katie Dippold, que começou a escrever a série há vinte anos. “Esta foi a melhor colaboração entre excêntricos e artistas”, continuou, agradecendo à Apple por deixar fazer uma série tão “maluca” e à “entidade malévola” da série por permitir contar a sua história.

No drama, os prémios foram repartidos. A segunda temporada da produção HBO “The Pitt” voltou a ser a Melhor Série Dramática, enquanto Noah Wyle saiu do Peacock Theater, em Los Angeles, com o Emmy de Melhor Ator.

“Tentamos sempre ser autênticos e contar histórias dos heróis da vida real das Urgências”, disse o showrunner R. Scott Gemmill quando subiu ao palco para aceitar a estatueta de Melhor Série. “As histórias deles podem ser frustrantes e de partir o coração, mas também inspiradoras e curativas”, considerou.

Gemmill afirmou ainda que, mais importante que os galardões, é a comunidade que continua a tentar fazer a coisa certa. “É tão difícil saber em que acreditar que contar histórias honestas sobre dificuldades humanas verdadeiras é mais importante que nunca”, continuou. “As pessoas têm de saber a verdade e, por vezes, contar histórias é a única coisa que nos permite compreender-nos uns aos outros”.

Noah Wyle, que venceu o segundo Emmy consecutivo pelo papel de Dr. Robby, contou que cresceu em Los Angeles e sempre foi um miúdo de Hollywood. “As salas de cinema eram o meu local de culto”, indicou. “Este era o único clube a que eu queria pertencer e agradeço-vos por me aceitarem”, disse à Academia de Televisão, que entrega os prémios Emmy.

Mas Allison Janney protagonizou a surpresa da noite ao bater quatro atrizes de “The Pitt” no prémio de Melhor Atriz Secundária, com o seu papel de presidente em “A Diplomata”, da Netflix. Já Tom Pelphrey bateu três atores do “The Pitt” com o seu personagem em “Task”, vencendo Melhor Ator Secundário.

Por outro lado, “Pluribus”, da Apple TV+, também recebeu prémios importantes. Rhea Seehorn foi considerada a Melhor Atriz pelo seu papel na produção, e Vince Gilligan levou a estatueta de Melhor Escrita pelo episódio “We Is Us”.

Na Melhor Realização desta categoria, foi ainda outra série que saiu vencedora: “Slow Horses”, da Apple TV+, colocou o Emmy nas mãos de Saul Metzstein, pelo episódio “Scars”.

Em Minissérie ou Série de Antologia, foi “DTF St. Louis”, da HBO, que se destacou: Melhor Minissérie, Melhor Ator Secundário para David Harbour, Melhor Atriz Secundária para Linda Cardellini, Melhor Realização e Melhor Escrita para Steven Conrad.

A cerimónia incluiu um tributo musical de Reba McEntire a Dolly Parton, a entrega do Prémio Humanitário Bob Hope a Michael J. Fox, e a despedida do “The Late Show with Stephen Colbert”, que venceu Melhor Série de Variedades. Colbert incentivou os presentes a contratarem a sua equipa, que agora está disponível porque a CBS cancelou o programa, após 11 anos no ar.

A 78ª cerimónia dos prémios Emmy decorreu em Los Angeles e foi apresentada pela atriz Mariska Hargitay, que se tornou na primeira mulher a fazê-lo nos últimos 15 anos.