Tiago Sousa Freitas é o novo sócio da Spear Legal
Tiago de Sousa Freitas reforçou a equipa de sócios da Spear Legal. O advogado, que transita da Pares, centra a sua prática em Contencioso Tributário.
A Spear Legal integrou o Tiago de Sousa Freitas, na qualidade de sócio. O advogado, que transita da Pares, centra a sua prática em Contencioso Tributário.
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“A entrada do novo sócio representa um marco do primeiro ano de atividade da Spear Legal cumprindo, assim, um dos objetivos de crescimento com o reforço do colégio de sócios com profissionais de elevada qualidade técnica e consolidando uma prática que combina rigor técnico, tecnologia e adaptabilidade”, refere em comunicado o managing partner António Gaspar Schwalbach.
Ao longo da sua carreira, Tiago de Sousa Freitas representou empresas, investidores e private clients em matérias fiscais complexas e acompanhando processos perante a Autoridade Tributária, tribunais nacionais e o Tribunal de Justiça da União Europeia.
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