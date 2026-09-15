Turistas brasileiros deixam receitas recorde de 657 milhões em Portugal no primeiro semestre

Portugal recebeu 534.379 hóspedes brasileiros no primeiro semestre, mais 5,2% em termos homólogos, que deixaram receitas recorde de 657,13 milhões de euros, segundo dados oficiais.

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De acordo com dados oficiais do Turismo de Portugal disponibilizados à Lusa, o número de dormidas de turistas provenientes do Brasil aumentou 7% entre janeiro e junho.

Os turistas brasileiros geraram 1,18 milhões de dormidas no período em análise e as receitas cresceram 18,4% face ao mesmo período de 2025, para 657,13 milhões de euros.

Este valor, segundo o Turismo de Portugal, é um máximo histórico para o primeiro semestre.

Em abril, em declarações à Lusa à margem do Fórum Atlântico de Turismo — Portugal & Brasil, promovido pela Fundação Luso-Brasileira, em São Paulo, o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, antecipou que os dados já disponíveis apontam “para que 2026 bata todos os recordes” de turistas brasileiros.

Por outro lado, os portugueses voltaram a ultrapassar os franceses como os principais turistas europeus no Brasil, ascendendo a cerca de 178 mil até julho, um aumento de 25% face ao período homólogo, disse o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) na semana passada à Lusa.

“Entre janeiro e julho de 2026, o país [Brasil] recebeu 5.874.981 turistas estrangeiros”, e destes “177.956 vieram de Portugal, um crescimento de 24,9%” quando comparado com o mesmo período de 2025, disse Bruno Reis, à margem de um evento da TAP.

O número de turistas portugueses no Brasil em 2025 atingiu os 273.483, o maior número registado desde 2007 e um crescimento de mais de 25% face a 2024. Este valor é apenas ultrapassado pelos 280.438 em 2007, segundo a Embratur.

O Brasil recebeu 9,3 milhões de turistas estrangeiros em 2025, um número recorde e 37,1% superior ao de 2024.