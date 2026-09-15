PSP regista 19 infrações nas primeiras oito horas da ‘nova’ VCI sem camiões. Mais trânsito nas vias alternativas

A GNR considera “expectável” que se verifique um aumento do tráfego rodoviário nas vias alternativas à Via de Cintura Interna (VCI) após a entrada em vigor do novo regime para pesados, o qual proíbe a circulação de veículos que não tenham por destino as cidades do Porto ou de Vila Nova de Gaia, entre as 7h00 e as 21h00 dos dias úteis.

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Em resposta à agência Lusa, sobre medidas futuras de fiscalização e sensibilização, a GNR promete particular atenção e aponta quais as autoestradas que admite que poderão vir a sentir mais impacto.

“Decorrente da entrada em vigor da proibição de circulação de veículos pesados na VCI, é expectável que se verifique um aumento do tráfego rodoviário nas vias alternativas, algumas das quais sob responsabilidade da GNR”, refere esta polícia.

São destacadas as autoestradas A20, A44 e A1, com implicação direta decorrente das restrições de circulação, bem como a A43, A3, A1 (até ao nó com a A44) e A20 (até ao nó com a A44), que poderão registar implicações indiretas resultantes da redistribuição do tráfego.

Já a A41 constitui, refere a GNR, “igualmente uma das alternativas à circulação de veículos pesados”.

Salvaguardando que está “preparada para ajustar o seu dispositivo em função das necessidades operacionais que venham a ser identificadas”, a GNR indica:

"Atendendo ao previsível aumento do fluxo rodoviário nestes eixos, a GNR estará particularmente atenta à evolução das condições de circulação, adequando a sua presença e o patrulhamento às necessidades verificadas no terreno, com especial enfoque na prevenção e mitigação da sinistralidade rodoviária e na promoção de uma circulação segura e fluida.”

19 infrações nas primeiras oito horas

A PSP registou 19 infrações em cerca de oito horas do primeiro dia de proibição de veículos pesados sem destino às cidades do Porto ou de Gaia na Via de Cintura Interna (VCI), revelou fonte do Comando Metropolitano do Porto.

Em declarações à agência Lusa, cerca das 15:00 horas, num segundo balanço deste primeiro dia, o intendente Marco Almeida, da PSP, disse que foram registadas 19 infrações, um número que considerou “expectável”.

“Nós estamos aqui numa dupla componente que é também sensibilizar, informar, corrigir e limar algumas arestas de alguma informação, nomeadamente sobre o carregamento e inserção na plataforma. Estamos aqui numa vertente de colaboração. Há situações que são retificadas na nossa presença”, disse Marco Almeida.

Reiterando a confiança de que os condutores de veículos pesados estão a adaptar-se bem às novas regras, Marco Almeida disse sentir “um ajustamento porque há veículos pesados circular em vias alternativas, nomeadamente na CREP [Circular Regional Exterior do Porto]”.

“Essa é até uma situação que a GNR também nos confirma. De facto, houve um acréscimo substancial de viaturas de pesadas mercadorias a circular na CREP. A CREP, como sabemos, em termos de estudos, pode acomodar muito desse trânsito”, disse.

Quanto ao porquê das infrações, Marco Almeida foi direto: “Alguns decidiram arriscar, outros não tinham registos bem preenchidos, mas estamos aqui para ajudar e informar”.

Salientando que esta é “uma fase de adaptação” quer para condutores, quer para a própria polícia, Marco Almeida acrescentou que o controlo não será feito em qualquer lugar por questões de segurança.

“Há locais que não oferecem segurança e nós aí, naturalmente, não vamos pôr em risco nem a nossa segurança, nem das outras pessoas”, concluiu.

Sobre a plataforma para as empresas, André Almeida, porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), deu, na segunda-feira, nota ao ECO/Local Online de “uma enorme apreensão em relação a esta proibição de circulação. Temos poucas dúvidas de que, a partir de amanhã [terça-feira], teremos o caos burocrático com esta plataforma”.

Já quanto ao futuro das operações na VCI, Marco Almeida referiu que a PSP está focada em “ajudar e a clarificar algumas dúvidas”, deixando uma nota para os próximos dias: