“A internacionalização permite abrir portas à expansão das margens e do crescimento de valor acrescentado”

Distinguida pelo Santander e pela COTEC Portugal pelo seu percurso de internacionalização, a Tintex explica como uma visão global desde cedo, aliada à aposta na inovação e na proximidade aos mercados, tem permitido à empresa diferenciar-se, conquistar novos mercados e reforçar a sua estratégia de crescimento internacional.

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Qual foi a decisão mais determinante para transformar a vossa empresa num negócio internacional?

A decisão mais determinante foi apostar numa visão global desde cedo. Em vez de competir apenas no mercado local, pelos serviços de tinturaria, procurámos desenvolver relações de longo prazo com marcas internacionais, através do fornecimento de materiais inovadores de conforto e performance diferenciados, na proximidade ao cliente europeu e numa capacidade produtiva capaz de responder aos requisitos técnicos e depois ambientais dos mercados mais exigentes.

Que papel teve a inovação na conquista de novos mercados e na diferenciação face aos concorrentes internacionais?

A inovação tem sido um elemento central da nossa estratégia. Primeiramente na diferenciação de produtos e processos e mais tarde no serviço ao mercado e na digitalização da operação. Com este caminho, criámos valências e características distintas nos produtos, especialmente no âmbito social, ambiental e de durabilidade. Esta abordagem permitiu-nos sucessivamente criar valor acrescentado e diferenciar-nos num mercado global altamente competitivo.

Que mercado internacional mais vos surpreendeu e porquê?

O mercado da Europa Central. Especialmente a Holanda e a Alemanha. Neste momento, são dois países com um crescimento acelerado de marcas de vestuário, especialmente focadas em produção Europeia e Sustentável. Têm surgido empreendedores com espírito dinâmico e com visão mundial.

Depois deste reconhecimento, qual é o próximo grande objetivo da vossa estratégia de internacionalização?

Este reconhecimento reforça a ambição de continuar a crescer em mercados estratégicos e de aprofundar relações com parceiros internacionais. Queremos continuar a aumentar o valor acrescentado da nossa operação, através da integração de mais valências e serviço ao consumidor final em todo o mundo, ao mesmo tempo que consolidamos a nossa operação industrial de forma competitiva e criamos relações industriais duradouras em novas geografias de crescimento demográfico acelerado.

Que conselho deixariam a outras empresas nacionais que queiram internacionalizar-se?

A internacionalização permite abrir portas à expansão das margens e do crescimento de valor acrescentado das nossas empresas. Vivemos num mundo global, dominado por trocas internacionais constantes. Se optarmos por fechar os olhos e não internacionalizar, alguém estrangeiro acabará sempre por vir bater às portas dos nossos clientes domésticos. Por isso, precisamos de ter coragem de sair da zona de conforto e, acima de tudo, é fundamental conhecermos bem as nossas forças e fraquezas, os mercados-alvo e as suas ameaças e oportunidades.