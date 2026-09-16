ASF reuniu com 20 empresas tecnológicas, procura soluções de IA para a sua Supervisão

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) realizou esta terça-feira, em Lisboa, o InovaSup Day 2026, reunindo 20 empresas tecnológicas e três entidades parceiras. O encontro serviu como consulta preliminar ao mercado, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, para fundamentar a elaboração do futuro concurso público de aquisição de soluções de inteligência artificial (IA).

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A iniciativa adotou o formato de “reverse pitch”, com a ASF a expôr as suas necessidades operacionais e a desafiar os agentes do setor a criarem ferramentas de supervisão preditiva e de análise de risco. Segundo Gabriel Bernardino, presidente da ASF, a IA abre oportunidades para tornar a supervisão “mais inteligente e orientada para os dados”.

Durante o evento, o regulador apresentou quatro áreas prioritárias para automação:

ConsumerFlow, para realizar a triagem e resposta automática a reclamações e pedidos de informação.

DataExtract, para a extração e validação de dados quantitativos e qualitativos contidos em PDFs de Documentos de Informação Fundamental.

SpeedReading, para uma leitura acelerada e cruzamento de relatórios narrativos e quantitativos.

ClauseCompliance, para a verificação de conformidade legal de apólices e identificação de cláusulas potencialmente abusivas.

As empresas têm até 31 de outubro de 2026 para submeter contributos técnicos, propostas conceptuais ou protótipos à ASF.