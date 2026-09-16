Auténtica 2026 encerra com 12 489 profissionais e uma aposta firme numa alimentação de qualidade e ligada à origem

Desde cocktails preparados automaticamente em menos de 30 segundos e gelados com 20 gramas de proteína até carne de avestruz, novos formatos de produtos ibéricos e azeites aromatizados. A feira demonstrou assim a amplitude e a riqueza da indústria agroalimentar nacional, confirmando a Auténtica como o grande ponto de encontro da vanguarda alimentar.

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Sob o lema «Comprometidos com a origem», o congresso da Auténtica abordou a evolução da cadeia alimentar a partir de diferentes perspetivas e defendeu a capacidade de inovar sem perder a ligação com o território, a tradição e a identidade.

Um dos grandes protagonistas foi Ángel León, que apresentou a nova etapa do Aponiente a partir da recuperação do pântano. O projeto parte de um processo de observação e aprendizagem contínua sobre o ambiente, com a sustentabilidade integrada na própria atividade do restaurante.

Esta experiência serviu também para repensar a relação entre gastronomia e sustentabilidade. «Para mim, o importante era que a sustentabilidade não se resumisse a discursos, mas fosse tangível e real. O pântano está a ensinar-nos que temos de observar, compreender o ambiente e adaptar-nos a uma realidade que, muitas vezes, não conseguimos controlar», salientou.

Esta forma de entender a gastronomia está também ligada à sua defesa de uma cozinha que evolua sem perder de vista a sua própria identidade. O chef de Cádis alertou para o risco de nos deixarmos levar por tendências externas e reivindicou o valor do património gastronómico espanhol. «Deixamo-nos influenciar rapidamente por tudo e corremos o risco de perder o que temos, que é a nossa história. Temos uma riqueza enorme na cozinha espanhola, com tradições que variam de vila em vila, e creio que temos de olhar mais para nós próprios», salientou. Uma reflexão que se articula com o espírito da Auténtica e com a necessidade de encontrar novas formas de inovar a partir do conhecimento do território e das próprias raízes.

A inovação na gastronomia foi outro dos grandes eixos desta quarta edição, com a investigação e a técnica como ferramentas para fazer evoluir a cozinha sem perder de vista as suas raízes. Rafa de Bedoya, chef do Aleia, defendeu uma forma de entender a alta cozinha em que a criatividade parte de um conhecimento profundo das elaborações, dos ingredientes e da história gastronómica.

A sua intervenção partiu de uma premissa clara, «não há vanguarda sem uma boa tradição», para explicar que inovar não significa romper com o passado, mas sim compreendê-lo e encontrar novas formas de o interpretar. Nesta perspetiva, o trabalho do cozinheiro transforma-se num processo constante de investigação, no qual a técnica permite modificar texturas, intensificar sabores ou descobrir novas possibilidades em produtos e preparações já conhecidas.

Por seu lado, Pepe Solla, chef e proprietário da Casa Solla*, destacou a importância de manter a ilusão numa profissão tão exigente. «No dia em que perder a vontade ou a ilusão, terei de desistir», afirmou, defendendo a paixão como um dos elementos que permitem enfrentar as dificuldades do setor e continuar a evoluir sem perder de vista aquilo que dá sentido à profissão.

FUTURO

As reflexões dos chefs estiveram em sintonia com alguns dos principais debates que marcaram a Auténtica 2026, desde a transformação dos hábitos de consumo e a evolução do retalho até à inovação, à sustentabilidade, aos produtos locais e aos novos modelos de restauração. O encontro reuniu, assim, os diferentes elos da cadeia alimentar em torno de uma mesma questão: como responder às mudanças do setor sem perder aquilo que define a sua identidade.

A Auténtica Premium Food é um evento organizado pela NEBEXT – Next Business Exhibitions, em colaboração com a Direção-Geral de Agricultura, Pesca, Água e Desenvolvimento Rural da Junta da Andaluzia, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Sevilha, do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação, da Landaluz, das Cooperativas Agroalimentares da Andaluzia, bem como das principais associações patronais do setor.