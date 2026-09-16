Bazalto reforça equipa com Vera Cabral Martins

A Bazalto reforçou a equipa com Vera Cabral Martins, na qualidade de associada coordenadora. A advogada, que transita da Cuatrecasas, tem centrado a sua prática nas áreas de direito imobiliário, urbanismo e desenvolvimento de projetos.

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“A entrada da Vera é um passo muito importante no crescimento da Bazalto. É alguém que, com a sua senioridade e experiência, traz muita consistência à nossa equipa, não só pela indiscutível qualidade do seu trabalho e pela confiança que transmite, mas também pela capacidade de integrar e formar os mais jovens, uma valência particularmente relevante para as nossas perspetivas de crescimento orgânico”, explica em comunicado o sócio fundadora José Diogo Marques.

O percurso profissional de Vera Cabral Martins conta com a passagem na Cuatrecasas, Uría Menéndez e CCA Law Firm. A sua atividade tem incidido, em particular, sobre matérias de urbanismo, ordenamento do território, construção, due diligence imobiliária, transações e desenvolvimento de ativos, incluindo projetos nas áreas do turismo, hotelaria e retalho.

“É com grande entusiasmo que me junto à Bazalto, uma sociedade que, apesar de ter chegado recentemente ao mercado, apresenta uma visão integrada e diferenciadora do setor imobiliário. Identifico-me plenamente com esta abordagem, que considero essencial para responder de forma eficaz aos desafios cada vez mais complexos das operações imobiliárias”, sublinha Vera Cabral Martins.

Em comunicado, a Bazalto explica que esta contratação insere-se na estratégia de crescimento da sociedade e no objetivo de “consolidar uma equipa altamente especializada” e “capaz de responder aos desafios cada vez mais complexos do mercado imobiliário português”.