Bondalti aumenta para 86% participação na espanhola Ercros com OPA de exclusão

A Bondalti passou a deter 85,85% da espanhola Ercros após a OPA de exclusão de bolsa, com os titulares de 8,62% do capital a aceitarem a oferta de 3,505 euros. Saída do mercado acionista permitirá “maior flexibilidade na execução das prioridades estratégicas”.

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A empresa química portuguesa tinha avançado com uma oferta sobre os 22,77% do capital que ainda não controlava. “A oferta foi aceite por acionistas titulares de 7.882.035 ações da Ercros, representativas de 8,62% do capital social e de 37,86% dos direitos de voto a que a operação se dirigia efetivamente”, informa a Bondalti em comunicado. “Após a liquidação da oferta, prevista para o próximo dia 21 de setembro, a Bondalti passará a deter uma participação total de 85,85% do capital social da Ercros”, acrescenta.

A negociação das ações da Ercros foi suspensa pela Comisión Nacional del Mercado de Valores no dia 11 de setembro e irá manter-se até que aconteça a exclusão definitiva dos mercados bolsistas do país vizinho, que está prevista para o dia 23 de setembro. “Os acionistas que não tenham acorrido à oferta manterão a sua participação numa sociedade não cotada”, esclarece a empresa.

“Com este resultado, a Ercros inicia uma nova etapa como empresa não cotada, o que lhe permitirá avançar com maior flexibilidade na execução das suas prioridades estratégicas e reforçar, juntamente com a Bondalti, um projeto industrial orientado para impulsionar a sua competitividade e consolidar um grupo químico ibérico com maior escala e capacidades para competir no atual enquadramento de mercado”, refere em comunicado.

“Este resultado constitui um marco muito relevante para a Bondalti e para a Ercros, e permite-nos culminar com sucesso uma primeira etapa em que foram atingidos os objetivos comunicados ao mercado desde o início: tomar o controlo da empresa e completar a sua exclusão da cotação. Podemos continuar a avançar no processo de integração iniciado nos últimos meses com uma visão industrial de longo prazo, somando capacidades, experiência e talento para reforçar a competitividade do negócio”, realça o presidente da Bondalti, João de Mello, citado na nota enviada às redações.

A Bondalti concluiu em março a oferta pública de aquisição sobre a espanhola Ercros, com a aquisição de 77,23% do capital.