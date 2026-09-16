Bruxelas aprova cinco projetos de Defesa de 60 milhões de euros cada

Os embaixadores dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) aprovaram os primeiros cinco Projetos Europeus de Defesa de Interesse Comum (EDPCI), numa tentativa de acelerar o desenvolvimento conjunto de capacidades e colmatar lacunas consideradas críticas para a segurança europeia. Cada projeto receberá 60 milhões de euros do Programa Europeu da Indústria de Defesa (EDIP), num total de 300 milhões.

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A lista abrange cinco áreas: “defesa aérea, segurança marítima, espaço, drones e capacidades antidrone, e monitorização do flanco leste da UE [Eastern Flank Watch]”, disse um porta-voz da Presidência irlandesa após a votação, que decorreu esta quarta-feira, citado pelo Euractiv.

O EDIP dispõe de 1,5 mil milhões de euros e os EDPCI destinam-se a projetos industriais colaborativos envolvendo pelo menos quatro países da UE. Bruxelas deverá lançar uma segunda ronda de propostas antes do final de abril de 2027.

Dos cinco projetos, Portugal está envolvido em três: no projeto de drones e anti-drones (o Decoder), que tem um orçamento estimado de 3,5-5 mil milhões até 2033 segundo a ficha do projeto; no da defesa marítima e dos fundos marinhos (o IMSD), projeto que deverá exigir um investimento de 43-72 mil milhões de euros até 2045, assim como no de defesa antiaérea e antimísseis (EU-FIAMD), projeto que deverá implicar um investimento de 55-80 mil milhões até 2040.