Emporio Armani contrata antigo designer da Versace

Dario Vitale, que deixou a Versace há um ano, prepara-se para assumir a lideração da Emporio Armani.

O grupo Armani nomeou Dario Vitale, 43 anos, diretor criativo da Emporio Armani, avança esta quarta-feira o Financial Times. É a primeira contratação externa para uma função criativa desde a morte do fundador Giorgio Armani, em setembro de 2025.

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Dario Vitale ficará também responsável pelo design dos acessórios Giorgio Armani. Na Emporio Armani, criada em 1981 para chegar a consumidores mais jovens, sucede a Leo Dell’Orco e Silvana Armani, que assumiram a supervisão criativa das diferentes marcas do grupo após a morte do fundador.

A nomeação surge numa altura em que o conselho de administração continua a avaliar uma eventual venda ou entrada em bolsa. No testamento, Giorgio Armani determinou que os herdeiros deveriam vender uma participação inicial de 15 % no prazo de 18 meses após a sua morte e identificou LVMH, L’Oréal e EssilorLuxottica como compradores preferenciais.

Fora da corrida à compra da Armani está a Prada, disse o CEO do grupo italiano à Reuters esta terça-feira. “Armani não está no nosso radar. Estamos ocupados com muitas outras coisas, incluindo a evolução da Versace, portanto não está na nossa agenda”, afirmou Andrea Guerra.

O grupo Armani registou uma queda de 2,8 % nas vendas anuais, para 2,2 mil milhões de euros, de acordo com os dados divulgados em abril. A empresa não detalha as receitas por marca, mas alguns analistas citados pelo Financial Times estimam que a Emporio Armani gere entre 700 milhões e 800 milhões de euros por ano, pouco mais de um terço das receitas do grupo.

Vitale trabalhou anteriormente na Miu Miu, onde foi diretor de design de pronto a vestir, antes de assumir a direção criativa da Versace em março de 2025. Deixou a marca em dezembro, depois de a Prada concluir a aquisição da Versace por 1,4 mil milhões de dólares. Apenas uma coleção sob a sua direção criativa foi apresentada nesta casa.