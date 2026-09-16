Estado perdeu 118 milhões em impostos com jogo ilegal em 2025

O Estado pode ter perdido 118 milhões de euros em impostos com os sites de jogo ilegal em 2025 que ficaram por cobrar pela Autoridade Tributária, segundo adiantou a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) ao Jornal Económico.

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Este valor trata-se de um terço do montante cobrado em impostos sobre o jogo online em Portugal em 2025, de acordo com os dados disponibilizados pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ). Este montante relativo ao Imposto Especial de Jogo Online rendeu 353 milhões de euros em impostos, correspondeu a um volume total de apostas online superior a 23 mil milhões de euros.

Segundo as estimativas da APAJO, os impostos por arrecadar devido ao fluxo de apostas em sites de jogo ilegais representam, pelo segundo ano consecutivo, um terço do montante arrecadado. A associação estima que o Estado perdeu, em 2024, 100 milhões de euros de impostos relacionados com apostas feitas em sites de jogo ilegal, sendo que foram arrecadados 300 milhões em impostos resultantes de 20 mil milhões de euros em apostas efetuadas nesse período.

No passado mês de junho, o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida adiantou que o jogo online vale cerca de 24 mil milhões de euros e o jogo ilícito online poderá valer “outro tanto”, o que é “muitíssimo dinheiro à solta nas plataformas eletrónicas”. O ministro apelou às entidades envolvidas que combatam o jogo ilícito online “com eficiência, com determinação e, sobretudo, com uma grande concertação”, classificando o fenómeno como “uma praga”