Finanças Pessoais

Euribor a seis e 12 meses sobe para novos máximos desde 2024

  • Lusa
  • 11:17

Com as alterações desta quarta-feira, a taxa a três meses, que recuou para 2,661%, continuou abaixo das taxas a seis (2,973%) e a 12 meses (3,374%).

A Euribor desceu esta quarta-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses para novos máximos desde outubro e julho de 2024, após o Banco Central Europeu ter subido as taxas diretoras na quinta-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que recuou para 2,661%, continuou abaixo das taxas a seis (2,973%) e a 12 meses (3,374%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,973%, mais 0,027 pontos que na terça-feira e um novo máximo desde outubro de 2024.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 39,87% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,26% e 24,40%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também voltou a avançar hoje, para 3,374%, mais 0,048 pontos e um novo máximo desde julho de 2024. Em sentido contrário, a Euribor a três meses baixou hoje, ao ser fixada em 2,661%, menos 0,021 pontos que na terça-feira.

Na passada quinta-feira, como esperado pelos mercados, o BCE subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois da manutenção das mesmas em julho.

Em junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 28 e 29 de outubro em Frankfurt.

Em agosto, a média mensal da Euribor subiu, de novo, a três, a seis e a 12 meses, mas com maior intensidade do que em julho e mais acentuadamente no prazo mais longo.

A média mensal da Euribor em agosto subiu 0,088 pontos para 2,513% a três meses e 0,066 pontos percentuais para 2,713% a seis meses. Já a 12 meses, depois de ter baixado em junho, a média mensal da Euribor avançou 0,099 pontos para 2,954%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Euribor a seis e 12 meses sobe para novos máximos desde 2024

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Receitas da PwC no Reino Unido caem pela 1.ª vez numa década

Rita Atalaia,

Um abrandamento no negócio de consultoria no Médio Oriente penalizou as receitas da PwC no Reino Unido, naquele que tem sido um "ano desafiante" para a região.