Fernando Alexandre e ex-ministro chamados ao Parlamento para explicar maus resultados no PISA

O ministro da Educação Fernando Alexandre e o seu antecessor, João Costa, vão ser chamados ao parlamento com caráter de urgência por causa dos maus resultados dos alunos portugueses nos estudos internacionais do PISA.

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A decisão foi tomada pelos deputados da Comissão de Educação e Ciência que aprovaram os dois requerimentos apresentados pelo Chega para a audição urgente do ex-ministro da Educação, João Costa, e do atual responsável pela pasta, Fernando Alexandre, disse à Lusa a deputada do Chega Maria José Aguiar.

No momento da votação das duas iniciativas, os deputados do Bloco de Esquerda, PCP e do CDS não estavam presentes, tendo sido aprovadas pelos restantes partidos com a abstenção do Livre, acrescentou Maria José Aguiar.

O desempenho dos alunos portugueses tem vindo a piorar desde 2018, segundo a última edição do PISA divulgada este mês, que mostra que os conhecimentos dos jovens recuaram a níveis equivalentes aos registados há 20 anos.

Portugal participou pela primeira, em 2000, com maus resultados em relação aos outros países, mas fez um percurso de melhoria até ser apontado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) como um caso de sucesso.

Em 2018, os resultados mantiveram-se estáveis, mas desde então têm vindo a piorar, acompanhando uma tendência mundial de agravamento dos resultados.

O PISA – Programme for International Student Assessment – é o maior estudo feito pela OCDE a cada três anos que envolve mais de 760 mil alunos de 15 anos, que são avaliados a Leitura, Ciências e Matemática.