Filipa Herédia é a nova head of communication & marketing da Makro Portugal
Até ao momento, Filipa Herédia era responsável pela comunicação externa e interna, public affairs, ESG e responsabilidade social corporativa.
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A Makro Portugal nomeou Filipa Herédia como a sua nova head of communication & marketing. A profissional vai passar a acumular as áreas de marketing, brandactivation e social media da filial portuguesa do grupo alemão Metro. Até ao momento, era responsável pela comunicação externa e interna, public affairs, ESG e responsabilidade social corporativa.
Este cargo é “uma evolução que revela uma abordagem integrada à comunicação institucional, à relação com os diferentes stakeholders e à ativação e reputação da Makro em território nacional”, explica a empresa de distribuição grossista, em comunicado.
Na empresa desde 2020, Filipa Herédia começou o percurso na empresa como communication & engagement manager, assumindo em 2022 a liderança das áreas de comunicação e engagement da Makro Portugal. Nos últimos três anos, ocupou o cargo de head of corporate communications & public affairs.
Antes de integrar a Makro Portugal, Filipa Herédia esteve na Mars durante oito anos, sendo responsável pela área de corporate affairs para Portugal e Espanha.
Nuno Loução, que assumia as vendas e o marketing a nível nacional até junho, subiu para o cargo de global head of sales do grupo, de acordo com o seu Linkedin.
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