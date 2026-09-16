Grupo Albia analisa como está a mudar a forma de despedir os entes queridos

O Grupo Albia, pertencente ao Grupo Santalucía, lançou um inquérito para analisar em profundidade como vivemos o luto, como está a evoluir a forma como nos despedimos dos nossos entes queridos e quais as tendências que marcarão este domínio nos próximos anos.

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Segundo o que foi divulgado, o ponto de partida do estudo é o facto de nove em cada dez espanhóis já terem vivido a perda de um ente querido, o que torna o luto uma experiência universal, embora ainda pouco visível e partilhada socialmente.

Os resultados do estudo apontam para uma mudança profunda na forma como nos despedimos. Embora o funeral tradicional continue a ser a forma mais comum, cada vez mais espanhóis procuram despedidas mais íntimas, personalizadas e adaptadas.

A maioria dos inquiridos, cerca de 64 %, valoriza especialmente a flexibilidade para adaptar espaços e cerimónias às suas necessidades. As opções sustentáveis também ganham peso nestas decisões. Neste sentido, o que mais interessa aos espanhóis é dispor de caixões ou urnas biodegradáveis (47 %) e de soluções que reduzam o impacto ambiental e a produção de resíduos em geral (39 %). Por outro lado, mais de 10 % dos espanhóis já utilizaram alguma ferramenta digital como parte da homenagem ou da despedida, sendo os mais jovens os que mais recorrem a isso.

O estudo confirma, além disso, que a ligação com os animais de estimação começa também a exigir o seu próprio espaço de despedida. E, no plano emocional, o acompanhamento de familiares e amigos confirma-se como o principal apoio para os espanhóis na hora de lidar com o luto, apontado por quase 70 % dos inquiridos. A tudo isto, junta-se uma tendência para uma maior antecipação, tanto na conversa sobre como queremos ser recordados como no planeamento destes momentos.

Com o objetivo de antecipar estas novas necessidades, o Grupo Albia incorporou nos seus centros inovações que tornam possíveis despedidas mais personalizadas, íntimas e humanas. Com salas imersivas, onde projeções temáticas criam o ambiente para o momento da despedida e proporcionam uma atmosfera mais acolhedora e íntima, ou com o Túmulo Catalão, denominado «Altar de Luz» pela empresa, que substitui o tradicional túmulo envidraçado por uma estrutura transparente e luminosa, situada no centro da sala de velório, junto à família e aos restantes presentes.

Na mesma linha, disponibiliza túmulos digitais, capazes de projetar fotografias, vídeos e mensagens como homenagem personalizada, e columbários digitais, que permitem às famílias aceder de forma privada e interativa ao espaço de memória.

As salas infantis destinam-se aos mais pequenos, concebidas para os ajudar a viver o luto de forma segura e orientada, enquanto a Unidade de Apoio ao Luto oferece acompanhamento psicológico especializado às famílias. A isto acrescenta-se o incentivo a soluções mais sustentáveis, como caixões e urnas biodegradáveis.

«O luto não se negocia, nem tem um calendário definido. É individual, diferente em cada caso e, por isso, merece a nossa atenção especial. No Grupo Albia, acreditamos que é nossa responsabilidade compreender como esta experiência está a mudar, para podermos acompanhar melhor as famílias. Com este estudo, queremos iniciar uma conversa necessária que, acreditamos, poderá facilitar o processo a muitas pessoas», declarou Daniel Palacios, diretor-geral do Grupo Albia.