Hovione inaugura fábrica de 100 milhões em Nova Jérsia e duplica capacidade de secagem nos EUA

A farmacêutica Hovione inaugurou a nova fábrica nos Estados Unidos, com cerca de 2.900 metros quadrados (m2), para duplicar a capacidade de spray drying (secagem por atomização) de forma a produzir outros medicamentos. A unidade de produção em Nova Jérsia, chamada 89 Twin Rivers, abre portas após um investimento total de 100 milhões de dólares (cerca de 87 milhões de euros), acima dos 80 milhões de dólares previstos (69 milhões de euros).

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Localizada no campus de East Windsor, a unidade fabril integra dois secadores especializados (Pharmaceutical Spray Dryers-3) de escala comercial, está registada na Food and Drug Administration (FDA) e permite o desenvolvimento de substâncias ativas farmacêuticas para produção final de medicamentos. Como é que funciona o spray de secagem? Transforma ingredientes farmacêuticos pouco solúveis em formas mais biodisponíveis através de produção de dispersões sólidas amorfas.

Em causa está o desafio de a maioria — “aproximadamente 70%” — dos candidatos a fármacos de pequenas moléculas apresentarem “baixa solubilidade em meio aquoso, o que limita a biodisponibilidade e atrasa o seu desenvolvimento”, como explica a empresa de origem portuguesa.

“A inauguração de 89 Twin Rivers representa mais do que um aumento de capacidade. Assinala um novo capítulo na presença da Hovione nos Estados Unidos, construída ao longo de mais de duas décadas. Este investimento permite-nos responder à procura crescente e consolidar a nossa liderança mundial em spray drying farmacêutico”, afirmaram os co-CEO da Hovione, Marco Gil e António Almeida.

Segundo os presidentes executivos da Hovione, que serão substituídos no cargo por Stefan Doboczky, consideram que “esta tecnologia faz parte de uma oferta integrada, que se estende da substância ativa ao medicamento, proporcionando aos clientes um percurso mais direto e resiliente, desde as fases iniciais de desenvolvimento até ao fornecimento comercial”. “É desta forma que os ajudamos a superar a baixa solubilidade, um dos desafios de desenvolvimento mais persistentes da indústria, e a fazer chegar medicamentos complexos mais rapidamente aos pacientes”, explicou a dupla de CEO.

O objetivo da Hovione, para a próxima década, é precisamente continuar a expandir as suas operações na maior economia do mundo. O campus de East Windsor, onde está uma equipa de cerca de 80 pessoas, vai continuar a expandir-se ao longo dos próximos cinco a dez anos, com planos que incluem a construção de 6,7 hectares de terrenos adjacentes, incluindo uma unidade de produção com aproximadamente 11.600 m2 para instalar mais laboratórios e capacidades de produção de spray drying e de medicamentos, nos quais as empresas clientes podem coinvestir.