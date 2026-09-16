Hugo Boss nomeia CEO da Frasers para a presidência

Michael Murray, CEO da Frasers, vai acumular esta função com a presidência do conselho de supervisão da Hugo Boss, anunciou esta quarta-feira o grupo de moda alemão, de acordo com a Reuters. Esta semana, tinha sido já anunciada a saída de Stephan Sturm, por pressão do grupo britânico.

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O retalhista britânico, controlado pelo multimilionário Mike Ashley, tem vindo a reforçar a sua presença nos segmentos premium e de luxo. Já este mês, a Frasers aumentou a sua participação na Hugo Boss para 48%.

“A Hugo Boss está excecionalmente bem posicionada, com duas marcas fortes, uma presença global única e um potencial significativo ainda por explorar”, afirmou Michael Murray, em comunicado.

Segundo Daniel Grieder, CEO da Hugo Boss, “Michael Murray tem apoiado de forma consistente a orientação estratégica que definimos com o Claim 5 Touchdown e, juntamente com o Frasers Group, partilha a nossa visão sobre o significativo potencial ainda por explorar da Hugo Boss”, afirmou esta quarta-feira.

A Hugo Boss anunciou no início da semana que o anterior presidente iria deixar a empresa e a Frasers garantia ter acordado a saída com Setephan Sturm numa altura em que a Hugo Boss entrava num “novo capítulo” da sua história.

A empresa anunciou ainda que Robert Palmer, antigo secretário da sociedade da Frasers, irá integrar o conselho de supervisão, sujeito a aprovação judicial, tornando-se o segundo representante da Frasers naquele órgão.