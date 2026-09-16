INCAPTO lança a Aura Duo, uma máquina de café superautomática com duplo depósito que permite alternar entre dois tipos de café de especialidade em grão

A INCAPTO ampliou a sua gama de máquinas de café com a Aura Duo, um novo modelo superautomático com duplo depósito que permite utilizar dois tipos diferentes de grãos na mesma máquina.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Este novo lançamento vem juntar-se à família da clássica máquina de café Aura, um dos modelos mais emblemáticos da INCAPTO, que defende o café de especialidade, em grão e acabado de moer, como alternativa aos sistemas de cápsulas. À novidade do duplo depósito junta-se uma colher medidora concebida pela marca e fabricada a partir de resíduos gerados durante o processo de torrefação do café.

Este acessório facilita a utilização do segundo depósito, uma vez que permite adicionar apenas a quantidade de café necessária para cada ocasião, sem necessidade de encher o depósito na totalidade. Além disso, a troca entre variedades foi concebida para ser ágil. Através da purga rápida do moinho, é possível retirar em 3 segundos o café que fica no circuito da máquina de café, antes de passar de um depósito para o outro e preparar a próxima variedade de café.

«Em casa, nem sempre apetece o mesmo tipo de café. O consumidor procura uma experiência mais versátil, mas mudar de grão implica, muitas vezes, esvaziar o depósito, guardar o café, ajustar as peças ou, simplesmente, acabar por optar pela mesma variedade de sempre por uma questão de comodidade. Com a Aura Duo, queremos eliminar este inconveniente e facilitar que cada pessoa, em sua casa, possa escolher o café que preferir em cada momento», explicou Francesc Font, cofundador e co-CEO da INCAPTO.

Com esta nova adição ao seu portfólio, a empresa de café sediada em Barcelona prossegue no seu objetivo de levar o café de especialidade, em grão e moído na hora, para o consumo diário, através de máquinas fáceis de utilizar (superautomáticas e semiautomáticas) e de um sistema de assinatura que permite receber periodicamente café recém-torrado em casa, adaptando as variedades e as entregas ao ritmo de consumo de cada pessoa.

Em contraste com o modelo de cápsulas, a INCAPTO valoriza o café e não a embalagem. Os seus cafés de especialidade oferecem maior qualidade por um custo estimado entre 15 e 17 cêntimos por chávena, em comparação com os habituais 40-50 cêntimos de uma cápsula, ao mesmo tempo que eliminam resíduos desnecessários. A marca, que conta com mais de 12 variedades de café, permite que qualquer pessoa possa preparar café de especialidade sem necessitar de conhecimentos técnicos ou experiência de barista, graças às suas máquinas superautomáticas.

A INCAPTO aposta num modelo de consumo de café mais justo e sustentável, desde o cultivo até à chávena, baseado numa cadeia de abastecimento mais curta e rastreável que valorize o trabalho dos produtores.

Para tal, participa regularmente em concursos e leilões regionais de países produtores, como a Colômbia ou a Nicarágua, onde os pequenos cafeicultores podem comercializar diretamente lotes de alta qualidade, obtendo melhores preços, maior reconhecimento e relações comerciais mais duradouras. Esta abordagem é complementada pela aposta em modelos de cultivo respeitadores da biodiversidade, capazes de preservar o ambiente das zonas produtoras, ao mesmo tempo que geram rendimentos para as comunidades locais.