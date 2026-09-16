ISCAL esgota todas as vagas. Há mais de 200 alunos em Contabilidade

As vagas nos cursos do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL) foram todas preenchidas logo na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, num ano em que também houve um aumento das médias de entrada. Em Contabilidade entraram mais de 200 novos alunos, praticamente um em cada três dos novos estudantes.

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“O ISCAL preencheu todas as 676 vagas disponíveis na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para 2026/2027”, indica o instituto liderado por Pedro Pinheiro, referindo que os “resultados surgem num momento em que milhares de estudantes iniciam uma nova etapa do seu percurso académico e revelam uma procura particularmente forte por algumas das novas áreas de formação do ISCAL”.

É o caso da Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais, que abriu pela primeira vez em regime diurno e preencheu as 28 vagas disponíveis. Também esgotaram as 41 vagas para a nova Licenciatura em Informática e Economia dos Dados, desenvolvida em associação pelo ISCAL e pelo ISEL.

O instituto salientar que “a formação cruza informática, ciência de dados, inteligência artificial, economia, finanças e gestão, respondendo à transformação do mercado de trabalho e à crescente procura por competências associadas à economia digital”.

“Os resultados deste ano mostram uma procura muito consistente pelo ISCAL e, sobretudo, uma valorização das áreas em que temos vindo a reforçar a nossa oferta. O facto de todas as vagas terem sido preenchidas e de as médias terem subido em todos os cursos demonstra que os estudantes reconhecem a relevância de uma formação que combina uma sólida preparação técnica e científica conjugada com a preocupação constante com o desenvolvimento pessoal de cada estudante e com as necessidades do mercado”, afirma Pedro Pinheiro, presidente do ISCAL.

Também Contabilidade preencheu todas as vagas, não transitando nenhuma para a segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior que decorre até dia 20 de setembro. De um total de 221 vagas, 150 alunos entraram no regime diurno e 71 no pós-laboral. Esta maior procura por este curso acontece depois de o ISCAL ter alterado o seu programa no ano letivo 2025/2026 para incluir temáticas muito relevantes neste setor, nomeadamente as novas tecnologias e a sustentabilidade. Áreas que têm ajudado a atrair mais jovens para esta profissão.

“Tínhamos de tornar o curso mais tecnológico e ter as novas tecnologias. Já tínhamos uma unidade curricular, as tecnologias e sistemas de informação, mas que se baseiam muito num Office, no uso de um Excel. Isto já não chegava. Já temos grandes volumes de dados para analisar que estão cada vez mais interligados. Sentimos necessidade de fazer já na licenciatura uma unidade curricular para a análise dos dados utilizando sistemas de informação mais preparados, como um Power BI”, explica ao EContas a diretora da licenciatura em Contabilidade, Ana Dias.

Por outro lado, “também sentimos a necessidade do relato da sustentabilidade“, passando a ser uma unidade curricular da licenciatura “porque é uma profissão que está aí a bater à porta”, acrescentou.

Médias de entrada sobem

O preenchimento de todas as vagas logo na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior foi acompanhado por um aumento das médias de entrada. Segundo o ISCAL, a “nota do último colocado aumentou em todos os cursos diurnos bem como os cursos lecionados em pós-laboral, face ao ano anterior, reforçando a procura por uma formação superior ligada às áreas das ciências empresarias, das ciências jurídicas e economia digital”.

No caso de Contabilidade, a subida foi de 13,3%, com a nota do último aluno colocado a ser de 14,35 valores no regime diurno e de 12,88 valores no pós-laboral.

Entre os cursos diurnos, Gestão manteve a nota de entrada mais elevada do ISCAL, com 15,85 valores, seguida de Finanças Empresariais, com 15,40 valores, e Solicitadoria, com 15,25 valores.

No caso da Licenciatura em Comércio e Negócios Internacionais, a nota do último colocado situou-se nos 15,28 valores. Também em regime pós-laboral, o curso registou uma subida significativa da média de entrada, de 12,90 para 14 valores.

Já Solicitadoria em pós-laboral foi o curso que mais subiu. A nota do último colocado aumentou 24,7%, passando de 11,38 para 13,85 valores. Em Finanças Empresariais, a subida foi de 16,5%.