KKR é candidato preferencial na compra da Logoplaste

A sociedade norte-americana KKR, gestora de fundos de private equity, é apontada como a concorrente preferencial para a compra da empresa portuguesa Logoplaste, avança esta quinta-feira a Bloomberg.

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A KKR estará em negociações exclusivas com os donos da Logoplaste, depois de a Apax Partners ter desistido do processo, segundo a informação transmitida à agência financeira por fontes familiarizadas com o negócio. O acordo poderá ser fechado já nas próximas semanas.

Os fundos de capital privado KKR e Apax Partners foram os que apresentaram ofertas não vinculativas para comprar a Logoplaste, mas o concorrente de Londres decidiu não avançar na segunda etapa da corrida à fabricante de embalagens fundada por Marcel de Button e liderada por Sandra Santos.

A transação está em curso, porque o fundo de pensões do Canadá, o OTTP – Ontario Teachers’ Pension Plan, que detém 60% – estando os restantes 40% nas mãos da família de Filipe de Botton e de Alexandre Relvas – começou a equacionar a venda da sua posição na empresa portuguesa em outubro, avaliando a empresa em mais de 1,7 mil milhões de euros.

A companhia fundada em 1976, de raiz familiar, tem sede em Cascais, mais de 60 fábricas em 17 países e faturou aproximadamente mil milhões de euros em 2024. Entre os clientes estão multinacionais como Kraft Heinz, Diageo e L’Oréal. No ano passado, a Logoplaste mudou de liderança. A fabricante global de embalagens de plástico rígido contratou Sandra Santos, executiva de longa data na BA Glass, para o cargo de CEO.