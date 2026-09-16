Nota subiu em 75% dos exames da 2.ª fase que foram reavaliados

Três em cada quatro pedidos de reapreciação dos exames nacionais subiram de nota, segundo os dados do Ministério da Educação relativos à 2.ª fase dos exames do ensino secundário.

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Na segunda-feira, as escolas afixaram os resultados dos processos de reapreciação relativos à 2.ª fase: “Dos 2.563 pedidos, em 1.928 (75,2%) verificou-se uma subida da classificação”, revela a tutela numa nota enviada às redações.

Já um em cada 10 pedidos de reapreciação (9,9%) traduziu-se numa descida da nota, enquanto nos restantes 381 pedidos a nota manteve-se inalterada, refere o ministério.

Este ano aumentaram os pedidos de reapreciação das provas devido às falhas verificadas durante o processo de classificação digital dos exames em formato digital, por causa de relatos de problemas como folhas de provas perdidas ou páginas de alunos trocadas.

Na 1.ª fase, os pedidos de reapreciação das notas do secundário mais do que triplicaram, ultrapassando os 21 mil pedidos, uma subida drástica face aos cerca de 6.200 pedidos registados no ano anterior.

O Ministério identificou também casos de escolas que enviaram os exames nacionais fora de prazo, “já após a sua recolha formal e entrega pelas forças de segurança, o que perturbou os processos da digitalização e da classificação eletrónica e o processo de avaliação externa”.

O caso passou para as mãos da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), que no final de agosto revelou que tinha detetado também atrasos nos pedidos de reapreciação dos exames nacionais em 69 escolas públicas e privadas, bem como atrasos em 29 escolas na entrega dos exames.

No relatório, a IGEC sublinhava não ter elementos que permitissem sustentar a “existência de atuações deliberadas” e que as ocorrências detetadas resultavam, sobretudo, de “lapsos procedimentais, falhas de verificação e erros operacionais associados aos processos de organização, conferência e expedição da documentação de exame”.

Piores notas na época extraordinária dos exames nacionais

Os problemas registados no processo levaram a tutela a criar uma época extraordinária de exames, que decorreu no início deste mês. As notas dessas mais de 21 mil provas foram hoje afixadas nas escolas e mostram que, em média, as notas desceram quando comparadas com os resultados médios obtidos na 1.º fase dos exames nacionais, com quase metade das disciplinas a descerem de uma média positiva para negativa, segundo dados oficiais.

Se na 1.ª fase apenas a prova de Literatura Portuguesa teve uma média negativa, agora há nove disciplinas com média negativa.

Literatura passou de uma média de 9,6 valores na prova realizada no início do verão para uma média de 7,3 valores agora, devido ao desempenho dos 37 alunos que foram à época especial criada pelo Governo para garantir que ninguém era prejudicado pelos problemas registados durante a digitalização das provas e afixação dos resultados.

Comparando com a 1.ª fase dos exames nacionais, as médias subiram em apenas três disciplinas: Desenho A (de 13,9 para 15 valores); Historia B que subiu para 12,1 valores (mais 0,8 valores) e Alemão, que subiu de 13,1 para 18,4 valores graças ao único aluno que se inscreveu e realizou a prova na época especial.

Português, a única disciplina obrigatória para todos os alunos do 12.º ano, desceu de uma média acima dos 11 valores para 9,3 valores, segundo as notas afixadas, que mostram que também as disciplinas de Biologia e Geologia, Economia A, Geometria Descritiva, Filosofia e as três disciplinas de Matemática passaram de média positiva para negativa.

O MECI sublinha que a classificação digital desta época especial correu tal como previsto, mas tal “não invalida a melhoria de que este processo será alvo no próximo ano letivo”.

Em comunicado, a tutela entende que as melhorias registadas na 2.ª fase e na época extraordinária demonstram “a capacidade de ultrapassar rapidamente os constrangimentos verificados na 1.ª fase”, em que as notas foram afixadas mais tarde e milhares de alunos tiveram de esperar vários dias para conhecer as suas notas.

Na época extraordinária registou-se “um número muito residual de situações de erro reportadas pelos professores classificadores”, que foram “rapidamente corrigidas”, acrescenta o ministério.

As mais de 21 mil provas correspondem a mais de 160 mil itens, que foram classificadas por professores que irão receber um euro por cada item classificado digitalmente e 10 euros por cada prova corrigida em formato de papel, recorda a tutela, lembrado que desde 2010 que os professores não eram pagos por este trabalho.

Tal como aconteceu nas outras épocas, também agora os alunos terão acesso de forma gratuita às provas em formato PDF.

No caso de o mesmo exame ter sido realizado na 2.ª fase e em setembro, conta a melhor classificação obtida para concorrer à 2.º fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, cujo período de candidatura termina a 20 de setembro.

O Governo recorda ainda que pediu ao Conselho Nacional de Educação (CNE) um relatório, que deverá ser entregue até ao final do ano, com uma apreciação ao modelo de avaliação externa das aprendizagens, que analise os constrangimentos e permita formular recomendações estruturais para o seu aperfeiçoamento e para a preparação dos futuros ciclos de avaliação externa.