Guerra na Europa

Parlamento ucraniano ratifica adesão ao Fundo Europeu de Defesa

  • Lusa
  • 19:23
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A Rada ucraniana aprovou também, com 317 votos a favor, a ratificação do acordo para o Programa Europeu da Indústria de Defesa (EDIP).

O parlamento ucraniano ratificou hoje a adesão de Kiev ao Fundo Europeu de Defesa (FED), um instrumento financeiro da União Europeia (UE) concebido para apoiar a investigação e o desenvolvimento de tecnologias e equipamentos militares entre os Estados-membros.

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Na votação na Verkhovna Rada (parlamento), 312 deputados votaram a favor do projeto de lei, que permitirá uma cooperação mais profunda com a UE na indústria de defesa, a integração de empresas ucranianas em projetos conjuntos e o estímulo à inovação e à produção no complexo industrial de defesa da Ucrânia. O acordo sobre a participação da Ucrânia no FED foi assinado em Kiev em 13 de julho.

A Rada ucraniana aprovou também, com 317 votos a favor, a ratificação do acordo para o Programa Europeu da Indústria de Defesa (EDIP).

Ambas as votações fazem parte do mesmo movimento legislativo para integrar definitivamente a infraestrutura militar e de defesa da Ucrânia no ambiente industrial da UE, no âmbito da aproximação gradual de Kiev às normas, padrões, políticas e práticas do bloco comunitário.

Mais de quatro anos após a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, as partes continuam sem saída à vista para o conflito e a última ronda negocial, patrocinada pelos Estados Unidos, ocorreu em fevereiro e as conversações estão praticamente paradas desde então.

Kiev e Moscovo continuam sobretudo separados pelo destino das regiões ocupadas na Ucrânia e garantias de segurança às autoridades de Kiev que previnam uma nova agressão russa.

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